"Avec le président Aldigé, le dialogue n'est pas rompu" assure Maider Arostéguy, la maire de Biarritz

"Nous essayons de travailler à des solutions de maintien du Biarritz Olympique." C'est ce que martèle la maire de Biarritz, Maider Arostéguy, alors que la colère monte dans les rangs des supporteurs du Biarritz Olympique, que la direction du club recherche activement un nouveau point de chute pour le déménagement du club. Un appel au calme et à la mesure.

"Le dialogue n'est pas rompu avec le président Aldigé, explique l'édile. Je l'ai rencontré la semaine dernière et personne ne dit que le propriétaire veut partir. Peut être a-t-il un souhait de rester, surtout si nous montons en Top 14, parce que sportivement parlant, la saison est belle [...] Jean-Baptiste Aldigé m'a reparlé de l'hypothèse de Saint-Sébastien, qui est une hypothèse peut être plus réaliste que Lille. Sauf qu'aujourd'hui, la Fédération ne nous permet pas de délocaliser le club à Saint-Sébastien."

"Nous cherchons des solutions."

La maire de Biarritz a sollicité la Fédération Française de Rugby pour avoir son avis sur le dossier et la faisabilité. "J'attends toujours dans une réponse de Bernard Laporte. Aujourd'hui, les textes disent que ce n'est pas possible. À l'avenir, la législation évoluera peut-être, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y aura de toute façon des rapprochements avec Saint-Sébastien parce que nous sommes en train de travailler avec Eneko Goia sur une convention qui touchera les transports, le sport, la culture et l'économie [...] Mais de là à imaginer que nous délocalisera le club à Saint-Sébastien, nous n'en sommes absolument pas là."

Par ailleurs, Maider Arostéguy indique travailler sur "toutes les possibilités", avec ou sans la famille Gave. "Je n'ai pas de lapin magique qui va sortir de mon chapeau. Mais je sais aussi aller chercher des appuies et des financements. J'y travaille mais ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Nous chercherons des solutions, nous chercherons des financements. Nous ne laisserons pas le BO être en liquidation, ça, c'est sûr. Après, s'il y a une rétrogradation... nous irons peut être en Fédérale 1, mais je ne le souhaite absolument pas ! Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire du sentimentalisme. Je suis là pour être dans l'action, pour notre club. Je veux rassurer les Biarrots de mon soutien inconditionnel au BO, mais dans les limites de ce qui est raisonnable du point de vue des finances publiques."