Mulhouse, France

Le préfet de la région Grand Est, Jean-Luc Marx, doit rendre mercredi son rapport sur l’avenir institutionnel de l’Alsace à Matignon. C'est le contexte choisi par le parti politique autonomiste alsacien Unser Land pour financer une campagne d’affichage plutôt provocatrice. De grandes affiches, en 4 mètres sur 3 et un titre « peuple alsacien prend ton destin en main ». C’est surtout l’illustration qui suscite débat. On y voit une chaîne de prisonnier et un boulet baptisé Grand-Est.

L'affiche d'Unser Land est déjà visible dans les rues de Mulhouse © Radio France - Patrick Genthon

Cette affiche est déjà visible dans les rues de Mulhouse

A la rentrée de septembre cette affiche sera également visible dans les rues de Colmar et de Strasbourg. "La région Grand-Est, c'est un boulet dans la mesure où ça entrave notre développement"explique Andrée Munchenbach la présidente d’Unser Land. "L'objectif est aussi de contrer le harcèlement publicitaire auquel se livre le Grand-Est...qui essaie de faire un nettoyage de cerveau pour qu'on oublie l'Alsace."

Manifestation à Colmar en novembre 2014 pour le maintien d'une région Alsace © Radio France - Patrick Genthon

Indignation de la région Grand-Est

C’est peu dire que cette campagne n’est pas du goût de l’exécutif régional. C’est une Lorraine, l’élue Les Républicains Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand-Est qui a riposté : "je trouve parfaitement indigne d’utiliser une imagerie qui est celle du forçat, du boulet pour la coller à une région administrative qui est le résultat d'un processus démocratique..."

La campagne d’affichage d’Unser Land aurait coûté environ 10.000 euros, une campagne financée par les dons des sympathisants.