Centrale de Cordemais : le projet de petit réacteur nucléaire divise les élus mayennais

La présidente LR de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, s'est prononcée le vendredi 22 octobre en faveur de la construction d'une "petite centrale nucléaire" à Cordemais (Loire-Atlantique), pour remplacer la centrale électrique.

Elle a envoyé un courrier en ce sens au président de la République. Dans le cadre de "France 2030", Emmanuel Macron s'était exprimé en faveur du développement de la technologie SMR, une technologie de petites centrales nucléaires.

Ce projet de reconversion du site de Cordemais est défendu par l'élue mayennaise de la majorité régionale, Samia Soultani : "si on abandonne le nucléaire, demain la France va importer de l'électricité et devenir dépendants d'autres pays qui feront peut-être du nucléaire. Au moins, en gardant la main sur le mix énergétique qui inclus le nucléaire, on sait d'où vient l'électricité. Le nucléaire est une source énergétique propre, contrairement à ce que l'on veut faire croire. Il faut sortir de cette idéologie qui va rendre le pays dépendant demain et poser énormément de problèmes, notamment aux entreprises, mais aussi aux particuliers."

Solène Mesnager : "un projet lunaire"

Un point de vue qui n'est pas du tout partagé par la Mayennaise Solène Mesnager. L'élue du groupe "L'Écologie ensemble" à la Région s'oppose à la transformation de la centrale thermique de Cordemais en centrale nucléaire : "l'avenir de Cordemais doit d'abord être un site pilote de la transition énergétique autour des énergies renouvelables sans charbon ni nucléaire et c'est dans ce seul sens que doivent porter les efforts de la Région et du Gouvernement. On sait que l'actuelle centrale va fermer en 2026 laissant des centaines de salariés sur le carreau, et envisager une reconversion nucléaire du site à un horizon 2035, c'est complètement lunaire. Et les centrales SMR ne produisent pas du tout une énergie propre. Cela ne représente pas une énergie du futur".