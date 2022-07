Avenir de la Corse, les discussions enfin engagées

Pas de tabou, tous les sujets doivent être abordés, mais une ligne rouge à ne pas franchir, « la Corse dans la République ».

Le décor est planté. La Corse, après trois reports successifs, se retrouve donc comme promis au centre des discussions avec le gouvernement. Une promesse faite en mars dernier lors d’une visite dans l’île du ministre de l’Intérieur suite à l’agression mortelle d’Yvan Colonna et aux violences qui en avaient découlé dans les rues insulaires.

Des engagements respectés

D’ailleurs, à l’occasion d’un micro tendu à l’issue de la réunion de ce jour, Gérald Darmanin n’a pas manqué de rappeler les choses. « Comme je m’y étais engagé en mars dernier, nous avons tenu ce premier comité stratégique avec les élus insulaires. J’ai tenu mes engagements. D’abord _le Premier ministre Jean Castex a pris la décision d’autoriser le rapprochement des détenus en Corse_. Deuxièmement, transparence sera faite sur l’assassinat d’Yvan Colonna telle que l’administration la connait comme vérité. La semaine prochaine, la Première ministre recevra le rapport commandé au service d’inspection de la justice. Ce rapport sera versé à la justice pour que les parties civiles et notamment la famille d’Yvan Colonna aient à le connaitre. Et puis troisièmement, tenir ces réunions stratégiques aujourd’hui. »

Des réunions toutes les six semaines

Le ministre de l’Intérieur et les élus de la Corse ont donc défini un calendrier de rencontre. Il a été décidé de l’organisation de réunions toutes les six semaines, sur une journée, et sur des thématiques bien précises. Le prochain rendez-vous est prévu à la mi-septembre, le 16 si rien ne vient bousculer les choses. « Nous avons défini un programme de travail qui consiste à s’occuper des blocs de compétences de la collectivité de Corse et des grands sujets qui intéressent les Corses. En l’occurrence, nous allons nous voir en septembre pour parler du modèle économique et social, pour pouvoir diversifier l’économie Corse, comment financer des actions et aider un système qui aujourd’hui connait des difficultés en raison de l’inflation et des difficultés européennes. Et puis, à chaque fois, poser la question institutionnelle. Est-ce que, si l’on veut améliorer telle ou telle chose dans le modèle économique et social on peut le faire à moyens constants. Si oui, faisons le maintenant. Il y aura le budget qui arrive en fin d’année, ce sera une bonne occasion pour le faire. Si non, comment écrire une potentielle loi organique, voire des changements institutionnels qui vont vers un statut d’autonomie. Nous pourrions proposer au président de la République et au parlement s’il le décide.»

Une deuxième réunion sera consacrée à la spéculation foncière et aux questions qui se posent sur l’urbanisme et le logement.

La troisième réunion traitera de la langue et la culture Corse.

Ces trois rendez-vous se tiendront avant la fin de l’année.

« Nous ferons à chaque fois un rendu officiel de tous les statuts d’autonomie des îles de la Méditerranée pour que nous puissions être instruits des divers régimes qui concernent la Sicile, la Sardaigne, les îles Canaries. Et un compte-rendu de l’évolution des statuts de la Corse qui n’ont manifestement pas répondu aux attentes » a précisé le ministre de l’Intérieur.

La ligne rouge de la République …

« Il y avait une convergence sur cet agenda et ces thèmes. Mais il y a aussi _une ligne rouge qui est « la Corse dans la République » et « pas deux types de citoyens sur le sol de la République _» a précisé Gerald Darmanin. « Sinon, aucun tabou n’est écarté. Ainsi, à la fin de notre cycle de concertations, dont on peut imaginer qu’il durera une année, si nous nous mettons d’accord, nous ferons des propositions au président de la République. » a conclut le ministre de l'Intérieur.