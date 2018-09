Rencontre en présence du préfet Marx à l'hôtel du préfet entre Roland Ries maire de Strasbourg et Jacqueline Gourault chargée d'une consultation sur l'avenir de l'Alsace

La ministre Jacqueline Gourault, en charge de l'avenir institutionnel de l'Alsace, a rencontré les élus du Haut-Rhin et du Bas-Rhin vendredi et samedi. Les élus se sont dit satisfaits de leurs échanges avec la ministre. Gouvernement et élus sont tombés d'accord sur la création d'une nouvelle collectivité Alsace au sein de la région Grand-Est. Reste la question des compétences.

Plusieurs nouvelles rencontres sont prévues :