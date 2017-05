Avignon : Christian Estrosi rassemble le monde de la culture contre le FN

Christian Estrosi avait rassemblé à Avignon les représentants du monde de la culture en Provence Alpes Côte d'Azur mercredi en fin d'après-mididans la salle de la Fabrica, le lieu permanent du festival d'Avignon.

Autour du président LR de la région PACA on pouvait remarquer Michel Boujenah (directeur du festival de Ramatuelle), Daniel Benoin (directeur du théâtre d'Antibes), Irina Brook (directrice du théâtre de Nice), Macha Makeïef (directrice du théâtre de la criée de Marseille), Françoise Nyssen (directrice des éditions Acte Sud à Arles), ou encore Jean-Jacques Aillagon, l'ancien ministre de la culture.

Retenu à New-York Olivier Py le directeur du festival d'Avignon a fait lire un message par son directeur délégué. De même Charles Berling (qui avait enregistré un message vidéo depuis le théâtre de la liberté à Toulon dont il est le directeur).

Face à eux 200 représentants du spectacle vivant local.

Mais aucun représentant des scènes avignonnaises sur l'estrade, ils étaient cantonnés dans les gradins de la salle de spectacle.

Le message était clair : "votez, ne vous abstenez pas" et comme l'a dit Michel Boujenah : "entre quelqu'un qui veut vous tuer tout de suite et quelqu'un qui menace de vous tuer plus tard de qui vous débarrassez vous en priorité ? "

Jean-Jacques Aillagon ancien ministre de la culture est un soutien déclaré d'Emmanuel Macron :

Michel Boujenah, aujourd'hui directeur du festival de Ramatuelle ne se départit pas de son humour pour appeler à voter et à voter utile :

Françoise Nyssen d'Acte sud l'éditeur arlésien a peur de ce que deviendrait la France passée aux mains du FN :

Christian Estrosi président LR de la région PACA se dresse à nouveau comme rempart contre le Front National et défenseur de la culture :

