Brive-la-Gaillarde, France

C'est rare pour le signaler, alors soulignons-le quand cela se produit. A Brive, les impôts vont baisser ! Cela concerne la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers. Elle va, certes, très très légèrement baisser, mais baisser quand même. Cela a été acté ce mercredi soir par les élus de la cité gaillarde réunis en conseil municipal.

Economies de fonctionnement, diminution de la dette, hausse des investissements

Après avoir fait 7 millions d'euros d'économies depuis 2014 (en même temps que les dotations de l'Etat ont fondu de 5,4 millions d'euros) et fait baisser sa dette de plus de 4,5 millions d'euros (établie à 95,8 millions), la ville de Brive a pu générer de nouveaux investissements (excédent de fonctionnement de 8 millions d'euros en 2017 et 5,6 millions en 2016).

"En 2018, pour la première fois à Brive depuis plus de 25 ans, on commence à baisser la taxe foncière"

Elle veut maintenant commencer à partager le gâteau. "On envoie un signal, symbolique mais fort" lance Christophe Patier, le 1er adjoint, "sur une baisse de la taxe foncière qui plafonne à Brive à un niveau très élevé de 35,22%. On va faire passer le taux à 35,15%, soit une baisse de 0,2%." Cette taxe foncière est basée sur la valeur locative théorique du logement à laquelle on applique un taux d'imposition qui varie d'un endroit à l'autre car il comprend un taux communal, un taux intercommunal et un taux départemental. Brive fait ainsi partie, avec Saint-Junien, des villes limousines où la taxe foncière était la plus élevée en 2017 (18% à Limoges, 34% à Tulle).

"Si on le ramène au nombre de foyers fiscaux, ça fait à peu près 2€"

L'élu briviste en charge des finances en convient, cela n'est pas énorme. "Si on le ramène au nombre de foyers fiscaux, ça fait à peu près 2€. Mais, ce qui est important, c'est que l'on dit aux propriétaires actuels et aux éventuels investisseurs : en 2018, pour la première fois à Brive depuis plus de 25 ans, on commence à baisser la taxe foncière. Surtout, on envisage de continuer à le faire dès lors que les moyens le permettront dans les années qui viennent. On dit aux gens : Brive redevient attractive, on n'y assomme pas les propriétaires, et on peut investir sur la ville centre et y habiter de manière confortable."