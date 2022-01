Ils ont 20 ans et son engagés dans des partis politiques traditionnels à droite ou à gauche. Portrait croisé d'Axel, militant Europe Ecologie les Verts et Hugo, engagé chez Les Républicains. Tous les deux étudiants à Sciences Po Rennes.

Avoir 20 ans en 2022 : Axel et Hugo, 20 ans et engagés dans des partis politiques traditionnels à Rennes

Ils sont loin d'être représentatif de leur génération. Axel et Hugo, tous les deux étudiants à Sciences Po Rennes, ont fait le choix de s'engager dans des partis politiques traditionnels, l'un à gauche, l'autre à droite.

Pour Axel, l'engagement est né pour des raisons très personnelles. "Je suis gay et j'ai grandi dans un milieu très homophobe", raconte l'étudiant, originaire du Nord de la France. "J'arrivais vraiment pas à m'assumer. Donc la politique, c'était un moyen non seulement de m'assumer, mais de me revendiquer, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie." Il a le sentiment que son cas est loin d'être isolé. "Chez les jeunes écolos, on est beaucoup à avoir subi des discriminations et à s'être engagé là dessus."

"Ils ont toujours l'impression qu'on va les trahir, et on ne peut pas leur donner tort"

Hugo lui a grandi dans la commune rurale de Noyal-Pontivy (Morbihan). Comme Axel, son environnement familial n'était pas militant. Sa passion pour la politique est née devant la télévision et les débats. De ses études à Sciences politiques à Rennes, est né la conviction qu'il devait s'engager pour défendre le souverainisme de la France. "Dès fois c'est un peu compliqué d'être un étudiant de droite dans un établissement qui est plutôt de gauche", reconnaît Hugo.

Hugo, originaire de Noyal-Pontivy, est étudiant en 3e année à Sciences Po Rennes. © Radio France - Evan Lebastard

Mais il juge cette situation minoritaire encourageante, "il y a moins de facilité, il y a moins d'opportunité de pouvoir se montrer." De son côté Axel, militant EELV, aimerait voir plus de jeunes s'engager en politique, en 2022. Si ceux de sa génération ne prennent pas plus le même engagement que lui, c'est "parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on va les trahir. Et on ne peut pas trop leur donner tort", reconnaît l'étudiant. Mais s'ils ne font pas le choix des partis, "ils s'engagent sur les questions politiques, notamment sur le climat et sur les discriminations, les violences faites aux femmes."

Un souhait : des débats plus apaisés

Sa crainte principale pour l'élection présidentielle 2022 ? "L'extrême droite. Je n'aimerais pas que ce soit la droite non plus." Pour Hugo, militant LR, "c'est la réélection de Macron." Un président qu'il juge trop européiste. Il juge aussi Emmanuel Macron durement sur sa gestion du monde étudiant. Un point d'accord avec ses camarades de gauche. "On a un sentiment de mépris du gouvernement qui va tout le temps parler de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire. Et la question des étudiants est souvent bâclée."

Pour 2022, le principal souhait d'Hugo est "que les débats soient un peu plus apaisés, parce que dès le 1er janvier, on a eu des polémiques tous les jours." Un grand danger, selon l'étudiant de droite, qui estime que sur ce point son parti, Les Républicains, se montre satisfaisant. Axel lui espère voir "un président ou une présidente de gauche."

"Il faut changer la manière de faire de la politique"

Malgré leur engagement dans les partis traditionnels, les deux étudiants tombent d'accord sur le fait que cette structure politique s'essoufle. Axel va même jusqu'à affirmer ne plus croire "en l'avenir des partis tels qu'ils existent. Il faut changer la manière de faire de la politique, avec plus d'horizontalité notamment."

Axel a grandi le Nord et a rejoint la ville de Rennes pour étudier à Sciences Po, où il est en double cursus avec l'INSA. © Radio France - Evan Lebastard

En revanche la vision de leur avenir est bien différente entre Axel et Hugo. Si le premier, de gauche, ne se projette pas. "Parce que le climat politique est trop incertain, et le dérèglement climatique menace." Hugo, lui, se voit engagé pour la chose publique. "Je n'ai pas du tout envie de m'engager dans un avenir professionnel privé." Alors pourquoi pas travailler auprès d'élus. "Et pourquoi pas avec un peu de chance de devenir élu un jour si l'occasion se présentait", ajoute Hugo qui rêve à un mandat dans la commune où il a grandi, Noyal-Pontivy.