"Avoir 20 ans en 2022" et s'engager en politique, "un atout" selon un jeune Creusois encarté chez LR

Le constat est sans appel. L'abstention a battu des records lors des dernières élections départementales et régionales, notamment chez les jeunes. Plus de 87% des 18-25 ans ne sont pas allés aux urnes. Pourtant, certains font le choix de l'engagement. C'est le cas de Clément Dauby, un jeune Creusois de 20 ans, actuellement étudiant en 3e année de droit à Clermont-Ferrand et engagé chez les Jeunes Républicains.

Mais pourquoi s'engager lorsqu'on est jeune ? "Je crois qu'il suffit d'aimer un territoire, d'ouvrir les yeux. On ne peut pas rester indifférent à ce qu'il se passe dans le monde", raconte Clément Dauby. Lui a fait le choix des Jeunes Républicains, un choix "idéologique", dit-il. "Et puis ce qui m'a aussi boosté, c'est le fait que l'on dise que la Creuse est un département arriéré, que c'est un département mort. Elle a plein de potentiel et il faut savoir l'exploiter", note-t-il encore.

J'essaie d'être un ambassadeur de la Creuse partout où je vais - Clément Dauby, 20 ans, chez les Jeunes Républicains 23

Selon lui, être jeune et engagé en politique est "un atout" parce que "c'est vrai que, souvent, les jeunes politisés ont des positions franches. Et que pour agir, il faut écouter ce que veulent les gens. Ce n'est pas en restant dans un bureau qu'on pourra le faire", explique le jeune Creusois. "On n'a pas la même ouverture sur le monde que les dirigeants actuels, souvent des quarantenaires, des quinquagénaires voire des soixantenaires. On voit peut-être plus loin parce qu'on se pose des questions. On veut peut-être se marier, avoir des enfants", précise-t-il.

L'écologie de droite ou de gauche ?

Clément Dauby est donc engagé à droite, derrière Valérie Pécresse pour 2022, mais il se questionne beaucoup sur l'urgence climatique. Une thématique plutôt utilisée par la gauche. "Il y a urgence et nous, les jeunes, on ne veut pas laisser un monde comme ça à nos enfants en héritage avec une société fracturée, une écologie déplorable. Des questions que les générations au pouvoir ne se posent pas forcément".

Clément Dauby et la candidate LR Valérie Pécresse à la présidentielle de 2022.

Se pose donc la question de l'élection. Clément Dauby veut-il se présenter un jour ? Est-ce un objectif ? "Je ne sais pas si je suis prêt. L'élection est une forme d'engagement mais il n'y a pas que ça. Il faut prendre le vote au sérieux. Il y a le travail de l'ombre, des petites mains. Se présenter pourquoi pas mais ce qui est sûr c'est que je m'engagerai", conclut-il.