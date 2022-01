L'association de Thonville "Des mots et débats" a organisé le mois dernier une rencontre sur le thèmes des jeunes et de l'abstention. Paul Didier, l'un de ses animateurs, nous en livre quelques clés, à l'occasion de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022" sur France Bleu Lorraine.

Avoir 20 ans en 2022 : l'abstention des jeunes en question avec l'association mosellane "Des mots et débats"

Pourquoi les jeunes ne vont pas voter ? Cette tranche d'âge est particulièrement touchée par l'abstention : 29% des 18-24 ans s'étaient abstenus lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, selon une enquête Ipsos/Sopra Steria - sept points de plus que la moyenne tous âges confondus. Chez les moins de 35 ans, elle atteignait même 82% aux dernières élections régionales et départementales. Pour tenter de comprendre un tel phénomène, l'association thionvilloise "Des mots et débats" organisait le mois dernier une conférence autour de cette question : "Qu'est ce qui vous ferait voter ?". Pour la préparer, Paul Didier, l'un des membres de l'association est allé à la rencontre de lycéens de la région pour les questionner. Il partage pour nous ces réflexions à l'occasion de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022" sur France Bleu Lorraine.

Ecouter - Paul Didier, de l'association "Des mots et débats", invité de France Bleu Lorraine

Désenchantement

"On a eu des réponses très diverses", explique Paul Didier. Mais quels que soient les profil des élèves, politisés ou non, il a noté plusieurs points communs : "de l'intérêt pour des sujets publics, pour la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités, voire des sujets locaux qui comptent dans leurs villes. Ils ont énormément de questions à poser. Mais ils ne le traduisaient pas forcément vers un engagement militant, vers un engagement électoral." Paul Didier y voit une "forme de désenchantement" le sentiment que cela "ne servira à rien." Il pointe également la question de l'accès à l'information ou du manque d'éducation civique.

Paul Didier se dit également surpris de la réactions des lycéens à l'évocation de la question du droit de vote dès 16 ans. "C'est vraiment une quasi unanimité contre le droit de vote à 16 ans. Au contraire, ils disent qu'à 18 ans, c'est bien. Certain pensent même que c'est encore un peu tôt."