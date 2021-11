Axel Dugua se lance dans la course aux législatives sur la troisième circonscription de la Loire

Axel Dugua entouré de Georges Ziegler et Hervé Reynaud (à gauche) et de Dino Cinieri (à droite)

A plus de six mois des élections législatives (12 et 19 juin prochains), Axel Dugua lance sa officiellement sa campagne sur la troisième circonscription de la Loire, celle du Gier, actuellement détenue par la députée En Marche Valeria Faure-Muntian

A 26 ans, l'adjoint aux sports de Saint-Chamond se présente comme un fils de boulanger "attaché à la valeur travail", salarié dans l'industrie et prêt à défendre le monde de l'entreprise. Axel Dugua explique que s''il se lance tôt dans la bataille, c'est pour prendre le temps de bâtir un programme "à l'écoute du territoire", en rencontrant élus, habitants, entrepreneurs, représentants du monde associatif, entre autres.

Une candidature "non négociable" pour Les Républicains

Pour ce lancement de campagne, dans les locaux de l'entreprise Detect Réseaux, à Sorbiers, le candidat a reçu le soutien logique du maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud -son mentor en politique- mais aussi du député Dino Cinieri et du président du département, Georges Ziegler. Tous répètent que cette candidature n'est "pas négociable". Manière, sans doute, de signifier à l'UDI que ses velléités de présenter un autre candidat ne sont pas à l'ordre du jour. L'ancien député François Rochebloine expliquait pourtant récemment à nos confrères du Progrès que, dans une circonscription "modérée et centriste", il préférait soutenir la candidature d'Emmanuel Mandon.

Axel Dugua répète pour sa part qu'il assume son appartenance aux Républicains mais qu'il veut rassembler bien au-delà d'une étiquette politique. Plusieurs maires "sans étiquette" lui apportent déjà officiellement leur soutien : les maires divers droite de Génilac et La Fouillouse Denis Barriol et Patrick Bouchet ou encore Julien Vassal, maire de L'horme.