B. Hamon quitte la vie politique : "Je l'ai encouragé à le faire" dit le député de la Loire Régis Juanico

Benoit Hamon avait confié à France Info il y a quelques semaines : "J’ai l’impression que les dirigeants politiques font n’importe quoi, tous bords confondus, que la 5e République les a rendu fou. Je n’arrive plus à avoir une conversation normale avec ces gens". L'ancien candidat à l'élection présidentielle en 2017 est allé au bout de son analyse en se retirant de la vie politique.

Le député de la Loire Régis Juanico est l'un deux seuls élus nationaux de ce Génération.s, un mouvement qui perd donc son fondateur et sa tête de gondole. Pourtant, Régis Juanico comprend la décision : "Je l'ai plutôt encouragé dans ce choix quand il m'en a parlé au cœur de l'été. La carrière d'un homme politique peut pas se résumer simplement à 30 ans ou 35 ans d'engagement dans le rétroviseur. Il faut aussi regarder aujourd'hui comment on est le plus pertinent, le plus efficace pour faire passer ses idées. Le milieu associatif, le milieu des ONG est aujourd'hui une possibilité très forte, très puissante, de faire passer des idées dans la société. Benoît Hamon restait sur deux échecs difficiles : la présidentielle, avec un peu plus de 6 % des voix et les européennes. C'était important qu'il puisse rebondir, même si ses idées vont continuer à être portées".