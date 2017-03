B.Obama veut devenir député de la Côte-d'Or

B. Obama candidat aux législatives à Dijon ! Boris Obama se présente dans la 3ème circonscription de Côte-d'Or pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Rien à voir avec l'ancien président américain, mais cet homonyme dijonnais, d'origine camerounaise, compte bien en jouer un peu quand même.

Obama, peut-être bientôt député de la Côte-d'Or ! Il est candidat dans la 3ème circonscription pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Boris Obama, et pas Barack, a 29 ans, il est d'origine camerounaise et s'est installé à Dijon il y a 8 ans pour ses études en psychologie sociale. Il travaille comme surveillant dans un collège pour payer son doctorat et voudrait augmenter les salaires et les retraites. Alors pour être élu, il compte surfer sur le capital sympathie de son célèbre homonyme, même si porter le même nom que l'emblématique ancien président des Etats-Unis peut être un avantage, comme un inconvénient !

"Je dirais que c'est un peu des deux, avoue Boris Obama. C'est une porte d'entrée plus facile, ça a tendance à attirer les gens mais ça met aussi une petite pression supplémentaire puisqu'on est aussi plus écouté donc ça me demande d'être encore plus prudent sur ce que je fais et ce que je dis." Mais notre Obama dijonnais regrette aussi que son nom de famille fasse un peu oublier ses envies pour la 3ème circonscription : "Ce nom, je le porte depuis que je suis né alors je n'y pense pas tout le temps, c'est plutôt mon entourage et les journalistes qui me le rappellent mais j'aimerais aussi qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon et du programme de la France Insoumise plutôt que de mon nom. Je vais faire mon maximum en tout cas et surtout rester moi-même."

Trois promesses pour les habitants de la 3ème circonscription

"D'abord, j'ai envie de faire augmenter les salaires à 1.326€ comme le propose Jean-Luc Mélenchon, d'augmenter les retraites aussi, explique Boris Obama. Quand j'entends certains parti défendre la baisse des salaires pour l'optimisation des revenus des patrons, ce genre de chose est indéfendable aujourd'hui. Je veux être un citoyen militant pour aider tous les gens de la circonscription."

"Ma deuxième proposition concerne l'assemblée constituante demandée par Jean-Luc Mélenchon pour revoir nos institutions. Qu'aucun élu de la 5ème République ne continue de gouverner. Il faut que les citoyens prennent le temps de déterminer eux-même les nouvelles règles du jeu."

"Et puis je ne veux pas oublier la transition écologique, aussi au cœur de notre programme avec la règle verte notamment qui propose de ne pas prélever à la terre plus que ce qu'elle peut nous offrir."