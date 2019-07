Bagnères de Bigorre : les Jeunes Agriculteurs déposent du fumier devant la permanence du député

Quatre tracteurs, trois bennes de fumiers et une quarantaine de personnes ont participé.

Bagnères-de-Bigorre, France

Une quarantaine d'agriculteurs et de Bagnérais a déversé ce vendredi trois bennes pleines de fumier devant la permanence du député LREM, Jean-Bernard Sempastous. Le syndicat dénonce le vote favorable du député à la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, le CETA. Sur sa page Facebook, le député dénonce cet acte et invite le syndicat à relire l'accord de coopération économique.

On est venu avec trois bennes de fumier pour lui expliquer que les produits qui sont prévus dans le traité du CETA étaient à la hauteur de ce que l'on a déposé" — Pauline Robert, présidente des Jeunes Agriculteurs du 65

Pauline Robert, présidente du syndicat Copier

Ailleurs en France, les permanences d'autres députés favorables à la ratification du CETA ont subi plus ou moins le même sort. Le même jour, du fumier et des fruits ont été déposés devant la permanence d'un député LREM des Pyrénées-Orientales. La veille, un mur de ciment a été monté devant la porte de la permanence d'une députée à Vesoul.