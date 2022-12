Bagnols-sur-Cèze : la cantine va coûter plus cher aux parents

À Bagnols-sur-Cèze, la note va être plus salée pour les parents qui mettent leurs enfants à la cantine. Le tarif des repas va augmenter dans le courant de l’année prochaine. Jean-Yves Chapelet, le maire, le confirme : « On a déjà des prix extrêmement bas, parmi les moins chers du territoire, on ne pouvait donc pas faire d’économie à ce niveau-là », explique l’élu, ce mardi matin, sur France Bleu Gard Lozère.

Cette hausse se fera en deux temps, pour les parents. La première augmentation aura lieu en mars 2023. La mairie va mettre en place un « bouclier tarifaire » pour prendre en charge 50% du surcoût. Dispositif qui disparaîtra à la rentrée 2023-2024. À ce moment-là, le prix du repas augmentera de 55 centimes pour les familles les plus modestes et d’1 euros 13 pour les plus aisées. « Ce sera calculée en fonction du quotient familial », précise Jean-Yves Chapelet.

Pour tenter de réduire les factures énergies de sa commune, le maire de Bagnols-sur-Cèze a, par ailleurs, décidé d’annuler ses vœux de début d’année : « C’est 10 000 euros d’économie », insiste l’élu.

