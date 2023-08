Bain de foule et dédicaces pour Nicolas Sarkozy au Touquet, ce mercredi

Au Touquet-Paris-Plage, un président de la République peut en cacher un autre. Alors qu’Emmanuel Macron était dans la station le week-end dernier, Nicolas Sakozy dédicaçait son dernier livre (le douzième !), ce mercredi, dans une librairie de la ville.

A son arrivée, dans le centre-ville du Touquet, Nicolas Sarkozy a pris un bain de foule. © Radio France - Matthieu Darriet

Une fois son jet privé posé sur l'aéroport du Touquet, c'est un bain de foule qui attend Nicolas Sarkozy. Ensuite, bien installé, l'ancien président enchaîne les dédicaces et les petits mots gentils, en particulier pour les plus jeunes qui sont présents.

Il aime ce contact avec ses lecteurs : "J'écris pour partager. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour échanger. C'est pour leur dire que je les aime et être aimé aussi. Le livre est, au fond, un prétexte à la rencontre. Honnêtement, si la question c'est "est ce que ça me fait plaisir ?" La réponse est oui ! "

Un plaisir partagé par ses lecteurs. "Pour moi, c'est quelqu'un que je trouve très important. C'est un ancien président. Je suis élu local et c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'aller justement vers le monde politique. Donc voilà, c'est quelqu'un pour moi qui a vraiment marqué la France. Ce n'est pas le premier livre qu'il fait. Et à chaque fois, je suis assez fan."

la librairie avait commandé 700 exemplaires du livre

***"*Pour moi, il incarne encore beaucoup la France, raconte une femme venu d'Abbeville. Et je le vois encore en président. Et, à chaque fois, ses interventions médiatiques, je les écoute parce que c'est comme une boussole pour moi. On a fait 1 h de route sans problème pour venir pour la dédicace."

Même si c'est la deuxième fois qu'elle reçoit ainsi Nicolas Sarkozy, dans sa libraire, Delphine Dausque est impressionnée par cet engouement : "On a des lecteurs habituels mais aussi beaucoup de visages inconnus. Donc il y a des personnes qui ont fait spécialement le déplacement d'Amiens ou de Lille. Il faut vraiment être là pour le voir et pour le croire. Parce que Monsieur Sarkozy soulève encore les foules."

Les fans de Nicolas Sarkozy ont attendu des heures pour pouvoir approcher l'ancien président de la République, en dédicaces, au Touquet © Radio France - Matthieu Darriet

Avec son livre sous le bras, signé, une touquettoise témoigne : "C'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir de près. J'habite Le Touquet maintenant donc ça me fait plaisir de le voir ici. Il doit être fatigué, quand même, avec tout ce monde mais il doit être heureux. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas venu avec Carla parce qu'on l'aime beaucoup aussi."

En choisissant une librairie du Touquet, l'éditeur avait incontestablement vu juste.