Bain de foule et meeting à Clermont pour Emmanuel Macron

C'est à la Grande Halle d'Auvergne qu'Emmanuel Macron a tenu son premier grand meeting de l'année 2017. Il en a profité pour présenter ses voeux aux Français, et souhaité évidemment la victoire de son mouvement "En marche" lors de l'élection présidentielle.

Après un détour par la Nièvre vendredi, pour visiter l'hopital Pierre Bérégovoy à Nevers, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans le département de l'Allier ce samedi matin pour une autre visite de la maison de santé pluriprofessionnelle de Saint Pourçain sur Sioule. Le fondateur du mouvement "En Marche" a enfin rejoint Clermont, d'abord pour aller à la rencontre de la population au marché Saint Pierre. "On m'a souvent fait le reproche de ne pas aller sur des terres socialistes, c'est avec plaisir que je viens ici".

"je viens avec plaisir sur cette terre socialiste... " Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est allé à la rencontre des clermontois © Radio France - Jean-Pierre Morel

Après avoir été accueilli comme une véritable rock star sur la place du marché Saint Pierre par les militants du mouvement "En Marche", Emmanuel Macron a également été interpellé par un citoyen. "Dans les quartiers, on dit de vous que vous êtes l'Uber de la politique" lui lance un clermontois, "mais dites le que vous ne voulez pas plus taxer les riches, car nous les plus pauvres on veut l'entendre, vous dites que vous êtes hors du systême, mais vous un produit du systême, et vous n'avez pas fait grand chose pour nous lorsque vous étiez au gouvernement".

Plus de 2000 personnes ont acclamé Emmanuel Macron © Radio France - Jean-Pierre Morel

Après avoir goûté à la Salers, l'apéritif local, Emmanuel Macron a fait le tour des commerçants du marché, puis a déjeuné avec des personnalités clermontoises. L'ancien ministre de l'économie et des finances a ensuite tenu un meeting à la Grande Halle d'Auvergne devant plus de deux milles personnes acquises à sa cause, et alors qu'un autre millier n'a pas pu pénétrer dans la salle trop exiguë. "merci d'être là", a lancé en préambule le candidat à l'élection présidentielle, remerciant au passage ses soutiens locaux comme le sénateur Jacques Mézard ou le président du Conseil Départemental Jean-Yves Gouttebel.

Deux ans, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a également rendu hommage aux victimes, avec une pensée particulière pour le clermontois Michel Renaud.

Penser printemps

Emmanuel Macron a repris à son compte les mots "Penser printemps" du poète Alain. "Je vous demande tous de penser printemps" en égratignant sans le nommer François Fillon. "Merci d'être là, une vague monte dans notre pays, et j'en suis heureux".