Bain de foule et série de selfies pour le président Hollande en visite chez Zodiac à Niort

Le président de la République a quitté les Deux-sèvres en laissant des dizaines de selfies derrière lui. François Hollande est arrivé à 14h15 à Zodiac Aéro Electric, près de Niort. Et en est reparti une grosse heure plus tard, après avoir visité les ateliers et s'être exprimé devant les salariés.

Cela faisait 18 ans que les Deux-Sèvres n'avait pas vu de Président sur ses terres, à 2 semaines de la fin de son quinquennat, le président Hollande a voulu rectifier le tir. C'est d'ailleurs en ces termes qu'il s'est exprimé devant la foule ce jeudi 13 avril 2017.

"Je connaissais les deux-Sèvres, mais je n'y étais jamais venu en tant que président de la République... il était temps !" a déclaré le Président Hollande.

Visite d'ateliers, discours, bain de foule et selfies avec les salariés

Arrivé à 14h15 devant l'entreprise Zodiac Aéro Electric qui emploie 700 salariés à Chauray, près de Niort, le Président de la République, a visité les ateliers du site. Pendant 45 minutes, il s'est intéressé au travail des employés de cet équipementier aéronautique. Applaudissements, bain de foule et série de selfies, le moins que l'on puisse dire c'est que l'accueil a été au beau fixe pour François Hollande. Ce qui n'a pas empêché quelques allusions à la campagne présidentielle.

Quelques allusions politiques tout de même...

Pendant les 15 minutes de son discours, le Président Hollande a taclé benoît Hamon sur sa proposition de taxer les robots :

« Chaque fois que l’on met en place des technologies, même des robots, ça a des effets favorables sur l’emploi. Les robots ne suppriment pas l’emploi, ils l'améliorent et en créent d’autres" a-t-il expliqué. "Et d’ailleurs j’ai vu beaucoup de jeunes qui étaient sans doute entrés dans l’entreprise ces dernières et qui ont été formé à ces nouvelles technologies », conclut-il.

Le repli sur soi et les extrêmes

Autre allusion politique à cette campagne : allusion au repli sur soi que pourrait entraîner les extrêmes, notamment l’extrême droite.

« Chaque fois que l’on parle de la France, on parle de ce que nous faisons dans le monde, de notre action internationale (…) on parle de la France aussi pour la gastronomie, la liberté qui est la notre, le mode de vie. C’est très important parce-que c’est nous. C’est pas chez nous, C'EST NOUS. Nous on se donne au monde, on parle au monde. On ne peut pas se replier sur nous-mêmes, parce-que sinon nous ne sommes plus la France."

La France et le travail d'excellence

Et le chef de l'Etat de saluer le travail d'excellence des Français :

"Mais on nous regarde aussi beaucoup pour l’excellence de notre travail pour la qualité de notre production et pour notre aéronautique ».

Demain, le président Hollande enchaînera avec une autre visite d'entreprise. Il a prévu de se rendre sur le site de PSA à Sochaux.