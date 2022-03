Présidentielle 2022 : bain de foule pour Marine Le Pen à Courtenay dans le Loiret

Dans le centre-ville de Courtenay, la candidate Marine Le Pen a multiplié les autographes et selfies

La candidate à l'élection présidentielle pour le Rassemblement National a d'abord pris le café dans le Bar PMU du centre-ville de Courtenay, à l'ouest de Montargis, avant d'aller voir les commerçants du marché installé dans les halles.

Plusieurs dizaines de personnes se sont massées pour suivre Marine Le Pen à travers sa déambulation.

La foule était dense dans le centre-ville de la commune de 4 000 habitants © Radio France - Perrine Roguet

Au coeur de son déplacement, une volonté affichée : parler ruralité et "souveraineté alimentaire". Derrière ces termes, le circuit-court et la fin de la dépendance aux marchandises importées.

"Une femme politique, quel que soit le bord d'ailleurs, qui vient ici, ça fait du bien" affirme Philippe. Ce jeune retraité de 62 ans poursuit "on est un peu la France profonde". Si il s'apprête à voter pour la candidate du RN, c'est avant tout par envie de "changement sur tous les points. On a essayé la gauche, on a essayé la droite ça n'a pas marché, alors pourquoi pas".

Situation compliquée pour les commerçants

Dans les allées du marché couvert, une commerçante vient d'échanger avec Marine Le Pen. Cette femme qui vend des fromages depuis des années semble résignée : "on les voit surtout quand c'est les élections", évoquant l'intérêt des femmes et hommes politiques. "C'est très difficile" ajoute-t-elle, expliquant que depuis les hausses de prix sur les carburants, les marchés se vident.