Baisse des APL : coupe de gueule du bailleur Habitat 08 dans les Ardennes

Depuis l'annonce de la baisse des APL, aide personnalisé au logement, de 60 euros par an, les bailleurs sociaux font leurs calculs et s'inquiètent. Dans les Ardennes, Habitat 08 annonce un manque à gagner de 4 millions d'euros. Son Président était invité de France Bleu Champagne-Ardenne.

Depuis plusieurs semaines il ne décolère pas : "On se demande quels sont ces technocrates qui ont conseillé le Président Macron. Ce n'est pas possible !". Joseph Afribo préside Habitat 08, l'un des bailleurs sociaux présents dans les Ardennes. Son organisme compte 11 900 locataires et 62% d'entre eux bénéficient de l'APL, l'aide personnalisé au logement. Alors cette baisse de 5 euros par mois (60 euros par an), que l'Etat demande aux bailleurs de compenser en baissant les loyers, l'inquiète : "On va perdre 4 millions d'euros par an et les premières victimes seront les locataires".

"Ce n'est pas possible, pas acceptable, je ne comprends pas"

Dimanche soir sur TF1, lors de son interview, Emmanuel Macron affirmait que les offices HLM dispose de "beaucoup d'argent". Une phrase qui fait à nouveau bondir Joseph Afribo : "Depuis Paris on dit ce qu'on veut, mais il faut venir sur le terrain". Il poursuit : "On doit faire face à de grands programmes de rénovation urbaine et on a des impératifs de réhabilitation thermique de nos logements, ça va poser problème". Des travaux que Joseph Afribo refuse d'annuler ou d'ajourner, alors pour faire des économies il envisage avant tout de réduire les charges de fonctionnement de son organisme.

Ce que déplore également Joseph Afribo, c'est de ne pas avoir été consulté : "Il va falloir que l'Etat nous entende et nous demande notre avis", conclut-il.