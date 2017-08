Baisse des contrats aidés : la mauvaise surprise de la rentrée pour les communes

La ministre du Travail a décidé de réduire de façon drastique le nombre de contrats aidés. Muriel Penicaud les juge "inefficaces et très coûteux". La semaine dernière des communes ont donc appris par Pôle Emploi qu'elles devraient ce passer de ces emplois très utiles à leurs fonctionnements.

C'est un coup de téléphone dont Sylvie Robert, maire de Saint-Didier-sur-Rochefort se serait bien passée. Vendredi 11 août, elle apprend par Pôle Emploi que les deux contrats aidés, un poste d'aide cuisinière et un poste d'aide maternelle, qui devaient démarrer à la rentrée, sont purement et simplement annulés. Un véritable coup de massue : "Ah oui très clairement ! Si l'on a pas les deux CUI (Contrat Unique d'Insertion)en question, cela veut dire qu'il faut repenser complètement l'organisation pour toute l'année scolaire. A deux semaines de la rentrée c'est dur à encaisser".

La baisse des dotations : le nœud du problème

Jean-Claude Tissot, maire de Saint-Marcel-de-Féline, lui n'a pas encore reçu l'appel de Pôle Emploi, mais il pense qu'il ne sera pas épargné. Pour le candidat aux élections sénatoriales c'est un nouveau coup dur après le gel, puis la baisse des dotations de l'État depuis de nombreuses années : "si on en est là c'est à cause de ça ! On doit combler ces baisses de dotations par ce tour de passe passe que sont les emplois aidés. Si l'on doit s'en passer, je pose la question, qu'est-ce-qu'on supprime ? La cantine ? La garderie ?

Pour les nombreuses communes concernées, il va donc falloir s'adapter en attendant peut-être la refonte du système des emplois subventionnés. Un autre dossier de la rentrée qui s'annonce brûlant pour le gouvernement