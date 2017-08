Baisse des dotations de l'Etat : Alain Cazabonne, le maire Modem de Talence, "déçu" par Emmanuel Macron

L'Etat a décidé par décret d'une baisse surprise de 300 millions d'euros aux collectivités locales malgré la promesse d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'élus parlent d'une trahison. Même chez les soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, l'heure est à la déception.

Alain Cazabonne a mouillé le maillot pour Emmanuel Macron. Il a mobilisé les élus et les militants du Modem pour aider l'ancien ministre de l'Economie à conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, le maire de Talence est déçu par l'attitude du Président de la République : "Qui gouverne en France ? Bercy ou les hommes politiques ? C'est insupportable ! L'argent que l'on nous donnait n'était pas un cadeau mais un dû lié à d'anciens impôts communaux qui avaient été supprimés".

Je fais partie de cette tranche de la population qui commence à être déçue. Une déception à la hauteur de l'espérance.

L'élu Modem critique "la marche arrière" dont a fait preuve Emmanuel Macron sur plusieurs sujets : les dotations donc, mais aussi la réforme de la taxe d'habitation. Il compte lui faire parvenir une note sur les sujets qui préoccupent les maires : "Il la lira ou pas".

"Ces techniciens de Bercy qui savent tout !"

Et il lui conseille également de mettre en place une commission consultative de maires de petites et moyennes communes pour écouter leurs visions des choses : "Et pas toujours ces techniciens de Bercy qui savent tout !"