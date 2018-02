Moselle, France

Le Front National traverse-t-il une crise? Après l'échec de Marine Le Pen à la Présidentielle et le départ du n°2 du parti, Florian Philippot, le nombre d'adhérents FN est en baisse. Baisse importante selon ses détracteurs, baisse légère selon les cadres du parti.

Le secrétaire départemental du FN en Moselle, Kevin Pfeffer, invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin, affirme qu"'il est normal d'enregistrer une petite baisse d'adhésion, on a fermé un cycle électoral très long, mais on reste sur une base très solide."

Les chiffres avancés par l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné évoque de son côté une baisse du nombre d'adhérents de 35% en moyenne en France et même - ce serait la plus forte baisse - de 80% en Moselle. "C'est totalement faux, ces chiffres sont fantaisistes", assure le secrétaire départemental du FN.

Combien d'adhérents compte le FN en France? En Moselle? Le chiffre de 53.000 adhérents est régulièrement cité officiellement mais Kevin Pfeffer parle même de "55.000 adhérents".

Florian Philippot: Il y a un lien en partie entre la baisse du Front national et la montée des Patriotes

Florian Philippot qui a quitté le FN il y a 4 mois pour monter son parti Les Patriotes affirme qu'il prend régulièrement des électeurs au FN: "Un tiers de nos adhérents politiques viennent d'un parti politique, majoritairement le Front national. Nous avons 6.500 adhérents et la Moselle est l'un des départements les plus dynamiques avec 205 adhérents. Ces chiffres sont très encourageants donc il y a un lien en partie entre la baisse du Front national et la montée des Patriotes".

Prochaine échéance pour le FN, en mars prochain pour son congrès "de refondation" à Lille. Les Patriotes de leur côté tiendront leur congrès fondateur le 18 février prochain à Arras.