"Banania", "lobby juif" : des candidats FN aux législatives mis en cause pour leurs propos sur le web

Une centaine de candidats Front national aux législatives tombent sous le coup de la loi pour des propos racistes, antisémites ou homophobes tenus sur les réseaux sociaux, affirme Buzzfeed. Le site a enquêté sur tous les candidats frontistes et publie le résultat ce mardi.

"Les réflexions racistes, les sorties antisémites, les traits d’humour homophobes de ces candidats dessinent au crayonné la réalité de l’extrême droite aujourd’hui", résume le site BuzzFeed qui publie ce mardi une enquête sur les candidats FN aux législatives. Les journalistes ont regardé de près l'activité sur les réseaux sociaux de l'ensemble de ces 573 candidats. Ils en ont retenu une centaine qui, selon le site, tombent sous le coup de la loi pour leurs propos racistes, antisémites ou homophobes.

De "génocide blanc" à "connards de Français"

Chacun de ces élus a son paragraphe dans cette longue enquête, propos rapportés et assortis de captures d'écrans. Des propos qui sont donc publics et accessibles à tous, précise le site d'actualité. BuzzFeed sélectionne quelques exemples dans l'introduction de son enquête. Ainsi, "Christelle de l'Épinois, candidate dans la 3e circonscription de l'Aude, qui partage des statuts Facebook visant 'ces gros connards de Français'. Ou encore "Alain Avello, le monsieur éducation du FN, qui rigole sur Facebook avec un ami : 'Tu devrais essayer la zoophilie' avec Christiane Taubira". Quant à la candidate FN de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, elle partage un article sur un homme homosexuel en détention pour des accusations de pédophilie, et ajoute ce commentaire : "CQFD".

Un homosexuel soupçonné de pédophilie ? "CQFD", pour une candidate FN aux législatives - capture d'écran BuzzFeed

Un autre candidat préfère dire "Banania" au lieu d'étranger, une candidate s'inquiète du "génocide blanc qui se prépare en France". Une autre "aime" sur Facebook une infographie qui liste les supposées "richesses de l'islam" ainsi nommées : "viol, pédophilie, décapitation" entre autres.

Les "richesses de l'islam" likées sur Facebook par la candidate FN Claudie Cheyroux - capture d'écran - BuzzFeed

"Des vérités que les Français veulent entendre"

"Nos candidats disent un certain nombre de vérités que les Français veulent entendre", a déclaré mardi matin Nicolas Bay, secrétaire général du Front national et directeur de la campagne FN des législatives, sur franceinfo. Selon lui, "les médias ont scanné nos candidats et ils n'ont rien trouvé. Nos candidats sont pour l'immense majorité des élus, des cadres, solidement implantés. Evidemment, ils disent la vérité sur l'immigration, sur l'islamisme, sur l'insécurité, mais ils ne tiennent pas du tout des propos racistes contrairement à ce qu'on entend".