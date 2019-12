"On a besoin d'un système de retraites plus lisible et plus égalitaire" selon Barbara Pompili

La députée la République en Marche de la Somme évoque la réforme des retraites alors qu'une nouvelle journée de mobilisation se profile ce mardi. Syndicats, cheminots, enseignants, gilets jaunes étudiants demandent le retrait de ce projet de loi qu'ils qualifient de "néfaste".