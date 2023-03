Barbara Pompili, députée En Commun/Renaissance de la Somme : "on est désolé d'en arriver au 49-3"

L'utilisation du 49-3 sur le projet de réforme des retraite ce jeudi 16 mars signe-t-il le "début de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron", comme le promet Mathilde Panot de la NUPES ? Comment réagit la seule députée soutien de la majorité dans la Somme ? On pose la question à Barbara Pompili, députée En commun/Renaissance.

France Bleu Picardie - Auriez-vous voté le texte issu de la commission mixte paritaire si le 49.3 n'avait pas été déclenché ?

Barbara Pompili - J'étais jusqu'à très récemment dans les affres de l'indécision puisque c'est un texte dont j'avais eu l'occasion de dénoncer un certain nombre de problèmes ; notamment le fait que sur le fond, on était resté sur un passage de 62 à 64 ans qui fait que l'effort est réparti toujours sur nombre de personnes faible et pas sur tout le monde. J'hésitais à m'abstenir parce qu'en tant que membre de la majorité, quand on est en difficulté, je ne voulais pas que ce soit ma voix qui fasse basculer les choses.

Comment avez-vous régi au déclenchement du 49-3 ?

On en prend acte, mais on est désolé d'en arriver à ça, parce que personne ne peut se satisfaire du 49-3. Après, ce que je vois avec cette nouvelle Assemblée Nationale, c'est un problème. Si on veut que notre pays avance, il faut que tout le monde soit responsable, la majorité comme l'opposition. La majorité d'abord en travaillant plus avec les partenaires sociaux, et en étant plus ouverte aux propositions du Parlement. Les députés de la majorité comme moi doivent savoir dire au gouvernement quand ça ne va pas. Moi, j'ai essayé de le faire, mais on doit plus le faire. Dans l'opposition, quand on a Les Républicains qui ont toujours réclamé cette réforme, mais ne la votent pas pour des raisons internes, quand on a la NUPES, gérée par LFI, le débat transforme l'Assemblée nationale en un espèce de cirque abominable. Et il ne reste plus qu'une opposition qui s'appelle le Rassemblement National, qui compte les points et qui attend pour essayer d'arriver au pouvoir la prochaine fois

Est-ce que vous redoutez les jours à venir avec ces motions de censure que les députés peuvent déposer jusqu'à cette après-midi, et voter à partir de lundi ?

Chacun prendra ses responsabilités. La motion de censure, c'est pour faire sauter le gouvernement. Moi, évidemment, en tant que membre de la majorité, je ne vais pas la voter. Est-ce que dans ce pays, on doit arrêter de réformer pendant cinq ans ou est-ce qu'on réforme? Est-ce qu'on n'a pas des besoins sur le pouvoir d'achat, sur la transition écologique, sur la paix sociale, sur le travail ?

Sur la paix sociale justement, est-ce que vous entendez enfin les manifestants qui sont venus ces derniers jours manifester sous les fenêtres de votre permanence à Amiens ?

Moi, je les ai toujours entendus. Je fais partie de ceux qui ont osé prendre la parole pour dire qu'il y avait un problème sur ce texte et qu'il fallait certainement le retravailler? A partir du moment où même les syndicats réformistes n'étaient pas avec nous, on allait vers une situation compliquée.

Comment se raccommoder avec les syndicats réformistes vu que le texte ne va plus bouger, en l'état ?

Je fais partie des gens qui ne se découragent jamais. Sur la question des femmes, par exemple, il y a eu des avancées dans le texte. Il faut qu'on travaille maintenant pour celles qui ont une mauvaise retraite aujourd'hui et sur la manière dont les femmes sont traitées dans le monde du travail. Il faut aussi qu'on travaille sur l'index seniors. Je ne désespère pas de le rendre contraignant. Il faut qu'on travaille aussi sur la pénibilité. Tout cela ne pouvait pas être dans le texte du texte budgétaire du PLFSS ! Mais il y a d'autres textes qui vont venir. Moi, je vais continuer à me battre pour qu'on avance sur ces sujets-là et en faisant en sorte qu'on puisse mieux dialoguer. Si on veut que les textes passent maintenant, il faut qu'il y ait des accords entre la majorité et l'opposition. Donc la majorité doit faire un effort pour mieux écouter les oppositions. Mais les oppositions doivent faire aussi un effort pour pouvoir travailler à des compromis. Parce que hier, moi, j'avais mal à ma démocratie.