Barbara Pompili : "Je voulais finir ma mission avant de me lancer dans la campagne des législatives"

France Bleu Picardie : Pourquoi avoir mis autant de temps à annoncer votre candidature ?

Barbara Pompili : "En fait, j'ai mis du temps à l'annoncer, mais la décision avait déjà été prise depuis un certain temps. Tout simplement parce que moi, j'aime faire les choses dans l'ordre. J'ai une responsabilité de ministre qui est importante. On est en période de crise. On avait à gérer la question de la crise du gaz à cause de l'Ukraine. Et puis on a aussi du gros enjeu de réindustrialisation, de changement climatique. Je voulais aller au terme de ma mission avant de me lancer dans cette campagne pour la réélection."

Est-ce que vous visez tout de même un poste de ministre au sein du futur gouvernement qu'Emmanuel Macron devra prochainement présenter ?

"Vous savez, quand je dis que je m'engage à fond, je compte bien m'engager à fond pour cette campagne et pour être élue à nouveau, pour que les samariens décident de me choisir et donc je vais me consacrer à ça. Ce qui concerne le gouvernement, ce n'est pas de mon ressort. Ce sera le président de la République et le Premier ministre qui en décideront. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que je fais pour la transition écologique et pour surtout une transition écologique et sociale juste, c'est quelque chose que je peux faire à plein d'endroits différents. J'ai en ce moment un poste ministériel qui est extrêmement large et le président de la République a choisi, et je m'en réjouis, de confier au futur Premier ministre la gestion de la transition écologique. C'est un beau signal, ça montre que ça va être une des priorités du prochain quinquennat et c'est très important parce que cette transition, elle va se faire sur les territoires. Il va se voir aussi à Amiens. On va avoir des filières entières qu'on va remettre d'équerre. On va recréer des nouveaux métiers, on va quand? Je pense qu'aujourd'hui, autour d'Amiens, on a beaucoup de sous-traitants automobiles. Et l'automobile, ça va changer tout ça. Ça va avoir des conséquences sur nos territoires et donc que ce soit le Premier ministre qui prenne la main là dessus, je trouve que c'est un très beau signal. Donc vous voyez, si ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais un Premier ministre qui est en charge et qui va le porter beaucoup plus haut, moi, ça me va très bien. Donc encore une fois, il y a plein de manières de faire de la transition écologique et je ne suis absolument pas préoccupée par mon cas personnel. "

Est-ce que les Amiénois ne vous considèrent pas comme une Parisienne, comme quelqu'un de loin, de leurs propres préoccupations ?

"Non. Moi, j'ai toujours considéré que le travail de député, c'était d'être un lien, c'était d'être une courroie de transmission entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui est décidé dans les lois. Ce qui est décidé par le gouvernement. Ce n'est pas un élu local, un député, ce n'est pas un maire, un député, c'est quelqu'un qui est sur le terrain pour comprendre et pour écouter les problèmes et pour les faire remonter à Paris pour essayer de faire avancer les choses. Et en plus, si évidemment, on peut aider son territoire en même temps, comme j'ai toujours essayé de le faire aussi, par exemple avec la friche Cosserat, vous savez, cette friche dont on voit qu'elle est en train de renaître de ses cendres et qu'il y a plein d'activités qui sont en train de se mettre en place. C'est aussi parce que j'ai relayé avec d'autres cette question des friches qui est qui existe partout dans notre pays et qui ne servent à rien et qui peuvent être réutilisées pour recréer de l'emploi, pour recréer des logements. Et c'est grâce à ça qu'on a un fond friche qui sert maintenant à tous les élus. Vous voyez, c'est vraiment ce travail là de transmission qu'il faut faire. Et je crois que aussi, en ayant quelqu'un qui a été ministre, qui connaît tout le monde, ça a aussi du poids pour faire passer un certain nombre de messages."