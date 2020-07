Barbara Pompili nommée ministre de la Transition écologique

Barbara Pompili, députée de la Somme, est nommée ministre de la Transition écologique dans le gouvernement de Jean Castex.

Le secrétaire général de l'Elysée l'annonce ce lundi soir. Barbara Pompili a été le second nom livré après celui de Jean-Yves Le Drian qui conserve le portefeuille des Affaires Etrangères. Elle est numéro deux du gouvernement et sous les feux des projecteurs tant l'écologie est au cœur des préoccupations et des attentes.

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, espère ce lundi sur franceinfo que la nouvelle ministre de la Transition écologique "fera mieux que les ministres précédents", mais "on a quelques doutes", même si "on va lui donner sa chance".

L'expérience gouvernementale

Barbara Pompili a déjà été secrétaire d'Etat à la biodiversité sous François Hollande. Députée de la majorité LREM après avoir été encartée chez Europe Ecologie Les Verts, Barbara Pompili préside la commission développement durable à l'Assemblée Nationale.

Dans ce ministère, l'ancienne secrétaire d'État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon a été nommée ministre déléguée chargée du Logement, et l'ancien secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, garde ce portefeuille, en tant que ministre délégué et non plus secrétaire d'Etat.

Cécile Delpirou à l'Assemblée

La suppléante de Barbara Pompili, l'ex déléguée syndicale au sein de l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens, Cécile Delpirou la remplace sur les bancs de l'Assemblée Nationale.

En mars dernier, lors du premier tour des élections municipales, Barbara Pompili figurait en quatrième position sur la liste "Amiens en Couleur" menée par son compagnon, Christophe Porquier. Une liste arrivée en cinquième position avec près de 10% des voix.