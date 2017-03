Barbara Pompili sera bien candidate aux législatives dans la Somme

A l'occasion d'un déplacement sur le projet de futur parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime, Barbara Pompili confirme à France Bleu Picardie qu'elle sera candidate aux législatives dans la deuxième circonscription de la Somme.

C'est une confirmation plus qu'une révélation. Mais cela a le mérite d'officialiser les choses : Barbara Pompili assure qu'elle sera bien candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription de la Somme. La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité l'a confié à France Bleu Picardie ce lundi, en marge d'un déplacement lié au projet de parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime.

Pointe du Hourdel, point sur le pgm Eco-Phoques et le dvpmt du tourisme de nature, opportunité pr l'ensemble du territoire du futur PNR pic.twitter.com/SCXxhpBqC4 — Barbara Pompili (@barbarapompili) March 13, 2017

"Vous pouvez compter sur moi" - Barbara Pompili

"Je me consacre en ce moment entièrement à mon action au gouvernement car il reste peu de temps et je veux que mon travail soit fait et bien fait" explique d'abord Barbara Pompili. Et la secrétaire d'Etat d'ajouter : "quand j'aurai fini de travailler, quand j'aurai achevé ce que j'ai à faire, je me représenterai aux élections législatives. Vous pouvez compter sur moi, mais pour l'instant je termine ce que j'ai à faire".

"Quand j'aurai achevé ce que j'ai à faire au gouvernement, je me présenterai aux élections législatives" - Barbara Pompili

Candidate oui, mais sous quelle étiquette ?

Barbara Pompili n'en dira pas plus sur le sujet. Impossible de savoir sous quelle étiquette elle compte se lancer dans la course pour la deuxième circonscription de la Somme : celle du Parti Socialiste, celle du mouvement En Marche ? Difficile à dire puisque la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité refuse de prendre position dans le débat présidentiel.

Quoi qu'il en soit, beaucoup sont ceux qui la voient déjà favorite dans cette circonscription où la droite se déchire, avec d'un côté Hubert de Jenlis, investi par l'UDI, et Olivier Jardé, soutenu par Les Centristes et les ténors locaux du parti Les Républicains. En plus de ces deux hommes et de Barbara Pompili, une autre candidate est officiellement déclarée - et investie - c'est Elodie Heren pour Europe Ecologie les Verts.