Barbara Romagnan, ancienne députée du Doubs, quitte le Parti Socialiste

Barbara Romagnan, ancienne députée socialiste de la première circonscription du Doubs, a décidé de rendre sa carte au Parti Socialiste. Dans une interview publiée, ce dimanche dans l'Est Républicain, elle dit ne plus se reconnaître dans la ligne prônée par Solférino.

"Je quitte le PS !" Dans une longue interview accordée, ce dimanche, à nos confrères de l'Est Républicain, Barbara Romagnan explique qu'elle n'est plus en adéquation avec les idées du Parti Socialiste.

"Ce n'est plus forcément la structure la plus utile pour militer en faveur des idées auxquelles je crois, détaille l'ancienne députée du Doubs. Qu'il s'agisse des libertés publiques, des devoirs qu'à la France envers les migrants, des réformes du droit du travail ; ce n'est pas la première fois que je suis critique. Mais je l'ai toujours été par cohérence et par respect des citoyens ."

Dans ce même entretien, Barbara Romagnan, battue lors des dernières élections législatives et qui n'occupe plus aucun mandat, affirme ne pas vouloir quitter la politique. Elle a d'ailleurs rejoint, il y a quelques mois, le nouveau mouvement de Benoit Hamon : M 1717.