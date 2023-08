Base de sécurité civile à Libourne : 565 militaires "prêts pour la saison des feux 2025" dit Gérald Darmanin

"C'est une décision très importante. On ne crée pas ce genre d'unités tous les jours" confie le ministre de l'Intérieur ce mercredi 2 août à Libourne, où il vient d'officialiser la création d'une quatrième base de sécurité civile. "Les 565 militaires seront prêts à intervenir partout, et prêts pour la saison 2025 des feux", annonce Gérard Darmanin, qui ajoute, "il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie d'un Ministre de l'Intérieur où on vient quand il n'y a pas de problème".

"Faire renouer Libourne avec son identité militaire"

Cette implantation va permettre de "faire renouer Libourne avec son identité militaire" se réjouit Philippe Buisson le maire de Libourne, après la fermeture de l'Esog, l'ancienne école de sous-officiers, désertée en 2009 et qui peinait à trouver un projet pour la faire revivre. Les premiers militaires sur les 565 pompiers sauveurs-sauveteurs annoncés doivent venir s'y installer dès l'an prochain. L'inauguration est prévue en décembre 2024. C'est le "début d'une aventure qui restructurera Libourne pour des décennies" ajoute Philippe Buisson. "Chaque mètre carré sera réhabilité" a expliqué le député du Libournais Florent Boudié qui a milité auprès de Gérald Darmanin pour que Libourne soit désignée, plutôt que Pau ou Mont-de-Marsan. 11, 5 hectares des anciennes casernes dont 7,5 en coeur de ville doivent être réhabilités.

La nouvelle UIISC (Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile) de Libourne sera la quatrième en France, avec Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir, Corte en Corse et Brignole dans le Var. Ces pompiers avec le statut militaire, interviennent partout en France, en renfort, en cas de feux de forêts, inondations, tremblements de terre, risques technologiques, radioactifs ou bactériologiques.