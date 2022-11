Présidence Les Républicains : le patron du parti en Dordogne votera Eric Ciotti

Le parti Les Républicains élira son président les 3 et 4 décembre. Les candidats ont été officialisés la semaine dernière : Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau. Sur France Bleu Périgord, le patron du parti en Dordogne, Basile Fanier, a dévoilé sa position : Il suivra Eric Ciotti.

"Je vais voter pour Eric Ciotti pour 3 raisons. Parce que c'est un homme d'ordre et nous avons besoin de sécurité. Il fait aussi des propositions très fortes en matière de pouvoir d'achat. C'est le seul qui s'engage clairement à supprimer la primaire qui est l'une des causes de nos échecs. J'ai une sensibilité un peu différente de la sienne, je suis un gaulliste social__, mais je crois qu'Eric est le plus capable de rassembler nos familles politiques."

D'ailleurs, comme le révèle le JDD le 8 octobre dernier , Basile Fanier a été chargé par Eric Ciotti de réfléchir à la « réorganisation du parti », avec la députée du Maine-et-Loire Anne-Laure Blin.

