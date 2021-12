Bastia : l’îlot de la Poste bientôt revendu à un groupement d’acteurs économiques

C’est un projet emblématique de la mandature nationaliste. Le bâtiment avait été acquis par la ville au début de l’année 2021 pour 3.8 millions d’euros. Il va être cédé à un groupe d’acteurs économiques pour la somme de 3.2 millions. C’est la SAS Antoniotti qui a été retenue pour l’appel d’offre. La ville perd 600 000 euros dans l’opération, mais espère ensuite récupérer cet argent via un certain nombre de taxes. Près de 50 millions d’euros d’investissements privés sont prévus pour l’aménagement des lieux.

« Il y aura des commerces au rez-de-chaussée » précise Pierre Savelli le maire de Bastia. « _Il y aura également la Poste et France Télévisions sur deux étages, des bureaux, des logements, ainsi qu’un hôtel sur les deux derniers étages, avec également la création de 300 places de parking en plein cœur de la ville_. La surface du projet est de 13 000 mètres carrés, avec un investissement total aux alentours de 55 millions d’euros, totalement à la charge du privé. »

Pierre Savelli, le maire de Bastia, espère que le projet aboutira à l’horizon 2026. Première étape, le vote de cette vente lors du conseil municipal, prévu ce vendredi 17 décembre.

Pour Julien Morganti, élu d'opposition, « Un futur pour Bastia », il était temps que le dossier aboutisse « après 5 ans de retard ». Toutefois, le projet reste encore un peu « flou » selon lui :

« Sur la forme, la population n’est pas associée au projet, et le conseil municipal n’a donc pas la vision d’ensemble du projet. Sur le fond, avec un site aussi stratégique pour l’avenir du centre-ville en matière d’attractivité, il n’y a aucune réflexion sur le type de commerces ou de logements et on nous demande de nous prononcer. Pour notre part, nous avions comme projet sur ce site, de positionner le centre d’affaires et le campus CCI, pour attirer les jeunes étudiants, mais rien de tout ça n’est proposé. C’est encore une occasion manquée pour Bastia. »