Bastia : premier conseil municipal post-covid-19

Les élus bastiais ont retrouvé mardi 19 mai la salle du conseil municipal. Plus précisément une partie des élus y était installée. Les autres ont participé à la réunion du jour après avoir pris place dans d’autres salles, prenant part aux débats via la vidéo-conférence, distanciation oblige et masques obligatoires pour tous.

Distanciation, masques, les élus étaient répartis dans trois salles © Radio France - Maxime Becmeur

Plusieurs délibérations ont été prises en faveur de la reprise économique : l'exonération de la redevance pour l'occupation du domaine public, une subvention de 10.000 euros pour l'union des commerçants du centre-ville, mais également le gel pour l'année 2020 des taux des taxes foncières et d'habitation. Concernant la relance des cafés et restaurants, la ville assure travailler actuellement à l'élargissement de l'occupation du domaine public et à la piétonisation de certaines artères.