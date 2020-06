Bastia : qui pour présider la communauté d'agglomération ?

Dirigée depuis 6 ans par un opposant au maire, François Tatti qui n'y siègera plus, la communauté d’agglomération bastiaise, la CAB, doit désormais se choisir un nouveau président. Plusieurs noms circulent et toutes les hypothèses restent, à cette heure, envisageables.

Bastia, ville « centre »

A la CAB, le plus logique serait que le nouveau président soit issu de la majorité bastiaise, nouvellement confirmée. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, serait d’ailleurs un candidat probable. Gilles Simeoni, bien que président de l'exécutif, est également une autre possibilité, peu opportune toutefois dans une perspective plus territoriale.

Le maire de Bastia, Pierre Savelli, serait un candidat probable © Radio France - France Bleu RCFM

Direction le sud

La collectivité avec ses 40 élus, dont la moitié pour la seule ville de Bastia, pourrait aussi être présidée par un élu d'une autre commune que la commune « centre ». On a un temps parlé de Guy Armanet, maire de Santa Maria di Lota, mais il ne serait finalement pas intéressé. En ce qui concerne la commune de Ville di Pietrabugno, Michel Rossi, son maire et ses 5 élus à la CAB n'affichent pas d'autre ambition qu'une vice-présidence. Enfin, Furiani compte 8 élus au sein du conseil communautaire et son 1er adjoint, Louis Pozzo di Borgo, proche de la majorité, ferait en revanche un candidat acceptable pour tous et surtout un message d'apaisement, dans la perspective de l'agrandissement de la CAB aux communes du sud, Biguglia, Borgo, Lucciana.

Furiani compte 8 élus au sein du conseil communautaire et son 1er adjoint, Louis Pozzo di Borgo proche de la majorité, serait également un possible candidat © Radio France - France Bleu RCFM

Les jeux restent donc ouverts pour un match qui devrait se jouer d'ici le 15 juillet.