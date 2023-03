Bataille de chiffres entre la Métropole et le camp d'Éric Ciotti sur les impôts

Après la destruction du théâtre de Nice, la destruction d'Acropolis, Eric Ciotti part en bataille contre l'augmentation des impôt pour les habitants de Nice et de la Métropole. Le député des Alpes- Maritimes et président des LR demande au maire de Nice, Christian Estrosi, de renoncer à l’augmentation des impôts, qui doit être votée ce jeudi 9 mars en conseil métropolitain.

Une centaine d'euros d'augmentation par an et par foyer selon Éric Ciotti

Le député estime que le maire de Nice ne sait pas gérer les finances : "La Métropole ploie en effet sous le poids d'une dette abyssale de près de deux milliards d'euros, et si on y rajoute la dette de la ville, on atteint le montant astronomique de 2,5 milliards d'euros.

Vous prévoyez de mettre au vote très prochainement, l'augmentation du taux d'enlèvement des ordures ménagères de plus de deux points pour le porter autour de 23 millions d'euros supplémentaires soit 23,64% d'augmentation pour le contribuable niçois et métropolitain". Le député estime que cette augmentation des impôts serait au minimum d'une centaine d'euros par foyer par an.

3,66 euros d'augmentation par an et par foyer selon la Métropole

Le Taxe d'enlèvement des ordures ménagères passe de 8,46% à 10,46%. Selon la Métropole : "En matière de Taxe d’Enlèvement des d’Ordures Ménagères (TEOM) le taux est de 10,46 % et reste toujours inférieur à celui de 10,90 % en vigueur jusqu’en 2017". Soit 3,66 d'euros d'augmentation par foyer et par an.