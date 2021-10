Bataille entre Christian Estrosi et Eric Ciotti : deux élus niçois en font les frais

La Majorité municipale est-elle en train de se fissurer à Nice ? En Conseil municipal ce jeudi, deux élus qui viennent de se faire retirer leurs délégations, et se sentaient bien seuls. Bernard Chaix et Gaëlle Frontoni, conseillers municipaux depuis juin 2020 à Nice, ont été exclus de la majorité. Christian Estrosi n'a pas apprécié leurs votes au Conseil départemental pour le maintien du Comité régional du tourisme Côte d'Azur, alors que le maire de Nice soutient, tout comme Renaud Muselier, un Comité régional uniquement PACA. Le maire de Nice considère que les deux élus, également vice-présidents du département et soutiens d'Eric Ciotti, l'ont trahi en bafouant la charte de la majorité qui prévoit que l’intérêt de la ville de Nice est au-dessus de tout.

Les deux conseillers exclus de la majorité ne regrettent rien

Bernard Chaix qui était subdélégué à l'agriculture urbaine déplore l'autoritarisme de Christian Estrosi. Il considère que son vote en conseil départemental était "réfléchi", un vote de soutien "à l'économie de proximité et au tourisme".

On m'a demandé de me positionner autrement sur ce vote, ce que j'ai refusé. Je déplore la façon dont on a été écarté de la majorité, on ne le méritait pas ! On a été reçu par le directeur de cabinet de Christian Estrosi, sans même pouvoir se justifier auprès du maire à qui nous avons fait confiance pour intégrer une liste aux municipales il y a un an et demi. Le directeur de cabinet ne nous a rien dit, on a appris qu'on perdait nos délégations dans la presse, vous jugerez de la méthode.

Selon Bernard Chaix et Gaëlle Frontoni, une autre conseillère municipale, Catherine Moreau a elle été contrainte de modifier son vote a postériori, pour éviter une sanction personnelle.

Gaëlle Frontoni, désormais écartée de la majorité municipale n'est plus subdéléguée aux activités périscolaires et à la restauration scolaire mais ne se considère pas non plus dans l'opposition, "nous sommes toujours des membres de LR et on continuera notre travail dans cette lignée pour la ville de Nice, mais je ne suis pas Macron-compatible."

Ces turbulences au sein de la majorité font sourire le conseiller municipal RN Philippe Vardon " les deux élus proches d'Eric Ciotti sont punis au fond de la salle du Conseil, ces chamailleries entre clans, on les subit depuis longtemps, mais là Christian Estrosi a le mérite d'être clair, il soutient Emmanuel Macron pour la présidentielle et souhaite que sa majorité suive strictement sa ligne."