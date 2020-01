Bâtir des ponts entre la Drôme et l'Ardèche (au sens propre)

La Drôme et l'Ardèche ont décidé de travailler main dans la main pour faire avancer plus vite les projets que les départements ont en commun. Les présidents des deux Conseils départementaux se sont rencontrés pour se mettre d'accord notamment sur la construction de nouveaux ponts sur le Rhône.

La Drôme et l'Ardèche unissent leurs forces pour bâtir des ponts entre elles.

Comme deux fois par an, les présidents des deux Conseils départementaux, Laurent Ughetto pour l'Ardèche et Marie-Pierre Mouton pour la Drôme, se sont réunis ce mercredi pour évoquer, entre autre, la question des routes communes, et donc des ponts sur le Rhône.

Les travaux de doublement du pont de Charmes démarrent cette année

Certains chantiers vont démarrer très vite maintenant. C'est le projet de doublement du pont de Charmes qui est le plus avancé. Les travaux doivent démarrer fin 2020 et s'achever début 2022. Un projet à 11 millions d'euros. L'Ardèche (qui a la maîtrise d'ouvrage) apporte 4 millions, la Drôme 2. Et c'est ensemble que les deux Départements vont démarcher l'Etat (pour 1.2 millions d'euros) et la Région (pour obtenir 3 millions d'euros) afin de percevoir le reste du financement.

Laurent Ughetto et Marie-Pierre Mouton se rencontrent environ deux fois par an pour évoquer les sujets en commun en Drôme Ardèche. © Radio France - Florence Gotschaux

Un ouvrage pour soulager le pont d'Andance - Andancette

Car l'union fait la force. C'est donc en concertation avec la Drôme, que l'Ardèche va aussi lancer cette année une étude de faisabilité pour un "pont du Nord" sur le Rhône, dans le secteur d'Andance Andancette (sans doute à proximité du futur échangeur "Porte de Drômardèche" sur l'A7).

L'actuel pont est interdit aux plus de 7.5 tonnes. Camions et cars scolaires sont donc obligés de faire un détour. Il a même fallu aménager l'ouvrage pour empêcher les poids-lourds de l'emprunter.

Les études doivent envisager différentes hypothèses pour les emplacements. Ce futur pont, c'est un projet avoisinant les 70 millions d'euros !

D'autres ponts à Valence et Romans

Viendra ensuite la question d'un troisième pont sur le Rhône à Valence. Mais ce sera plus tard... car le Département de la Drôme veut d'abord lancer le projet de quatrième pont sur l'Isère, à Romans.

Pas besoin de fusionner

"Pas besoin d'un mariage pour travailler ensemble", a conclu Laurent Ughetto, le président du Conseil départemental ardéchois. Allusion à peine voilée à la sortie du préfet de la Drôme qui affirmait il y a quelques semaines qu'une fusion entre la Drôme et l'Ardèche allait "dans le sens de l'histoire". "Nous nous rencontrons deux fois par an et plus si nécessaire", précise Marie-Pierre mouton, la présidente de la Drôme.