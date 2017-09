Battus aux législatives de juin : que sont devenus les ex-députés de Meurthe-et-Moselle ?

Ils ont été battus aux élections législatives de juin dernier par des candidats La République en Marche. Les socialistes Christian Eckert, Hervé Féron et Chaynesse Khirouni ont perdu leur siège de députés de Meurthe-et-Moselle. Comment vivent-ils cette éviction ? Comment ont-ils rebondi ?

Il essaie de courir trois quarts d'heure tous les jours. Il prépare un livre... politique. Un roman ensuite peut-être. Christian Eckert, vingt-sept ans maire, sept ans député de la circonscription de Longwy-Briey et trois ans secrétaire d'Etat au Budget de François Hollande, est aujourd'hui titulaire d'un seul mandat : conseiller municipal de Trieux. Il semble à l'aise dans sa nouvelle vie. "D'abord, j'ai réappris à dormir", confie-t-il dans un sourire, "parce qu'être secrétaire d'Etat ou député est une vie particulière. J'ai repris le sport, la lecture".

Je vais reprendre une activité professionnelle à l'Education nationale, ça va se formaliser dans les jours qui viennent. Et puis j'ai 5 petits-enfants, c'est un vrai bonheur !" - Christian Eckert

Christian Eckert est aujourd'hui conseiller municipal de Trieux © Maxppp - Maxppp

Hervé Féron est maire de Tomblaine, près de Nancy, depuis 2001. Il nourrit un projet de livre mais aussi de film documentaire sur les "oubliés". D'ici la fin de l'année, il devrait entrer au comité directeur de l'Association des maires de France (AMF). Nouvelles responsabilités. N'empêche, son éviction de l'Assemblée nationale après deux mandats lui laisse un goût d'inachevé. "Affectivement, je préférais rester maire mais je pense que c'était le moment ou jamais, pour défendre de belles causes, de repartir aux législatives. Les maires ont de plus en plus de responsabilités et de moins en mois de pouvoirs d'agir."

J'avais encore des propositions à faire. Oui, sentiment d'inachevé... donc ce n'est pas fini !" - Hervé Féron

Hervé Féron, à son bureau de maire © Radio France - Isabelle Baudriller

La Nancéienne Chaynesse Khirouni, elle, cultive une philosophie : "je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends". Elle qui a défendu pendant 15 ans l'insertion professionnelle par le micro-crédit au sein de l'Adie (Association pour droit à l'initiative économique), qui a siégé pendant 5 ans à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, recherche aujourd'hui une activité de conseil ou de formation en cohérence avec ce parcours. "Je veux trouver un projet professionnel qui me permette de garder cette autonomie et cette responsabilité tout en continuant à porter une parole publique", explique-t-elle. "Je suis toujours conseillère municipale et conseillère métropolitaine."

Chaynesse Khirouni, pendant l'entre deux tours des dernières élections législatives © Maxppp - Maxppp

Bien évidemment, mon engagement politique ne s'arrête pas. Il va continuer dans le cadre local mais aussi dans le cadre national et il trouvera peut-être des formes un peu plus innovantes. C'est à moi d'y réfléchir" - Chaynesse Khirouni

Point commun de ces trois ex-députés : l'envie de faire entendre leur voix, toujours. Et au plus haut niveau.