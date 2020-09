Bayonne : 300 personnes ont manifesté dimanche après la mort du prisonnier Igor Gonzalez Sola

300 personnes ont donc répondu à l'appel d'EHBAI et des Artisans de la Paix pour dénoncer la mort d'Igor Gonzalez Sola. Le détenu s'est éteint vendredi dernier dans la prison de Martutene à Saint Sébastien (Guipuzkoa). On ne connait pas encore les causes de son décès. Il se trouvait seul dans sa cellule. En mars dernier, la justice espagnole lui avait refusé une remise en liberté alors qu'il venait d'effectuer les trois quarts de sa peine (20 ans).

Devant le consulat d'Espagne à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Défilé depuis le consulat d'Espagne jusqu'aux Halles

Dimanche, les manifestants ont défilé depuis le consulat d’Espagne jusqu'à la place des Halles. Une manifestation dont tous les acteurs étaient masqués et respectaient les distances. Deux formations abertzale, Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu, demandent une fois de plus une autre politique pénitentiaire en Espagne et en France. Une politique "non basée sur l’esprit de revanche mais qui fasse en sorte qu’il n’y ait plus de décès de ce type".

Lors de la manifestation, Anaïs Funosas, présidente de Bake Bidea, a appelé au nom des Artisans de la paix à participer à une journée d’action le 19 septembre à Bayonne. Pour les Artisans de la Paix : _"2020 doit être l’année du changement_, une année durant laquelle nous réussirons à faire bouger les lignes. Nous n’accepterons pas que le temps qui passe soit synonyme d’immobilisme"

Jean-Noêl Etcheverry "Txetx"et Anaïs Funosas au départ de la manifestation © Radio France - Jacques Pons

_"C'est un appel solennel au gouvernement espagnol et à celui de monsieur Macron de prendre leurs responsabilités_, d'agir en conséquence, de respecter leurs paroles" "C'est plus possible ! Nous n'accepterons pas cette fatalité. On est là pour réaffirmer notre engagement par rapport à ce processus de paix et réaffirmer aujourd'hui par l'activation de la société civile un nouveau cycle de mobilisations qui aura pour objectif de faire bouger les lignes"

La fin de la manifestation sur le carreau des Halles de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Parmi les manifestants, le maire abertzale de Saint Pierre d'Irube, Alain Iriart en colère contre les attitudes de la France et de l'Espagne dans ces dossier douloureux de prisonniers malades et en longue peine.

"Ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de violences, de lutte armée et on a l'impression que rien n'avance. Malgré les initiatives qui sont prises, voilà que les décisions que ce soit au niveau français et espagnoles ne sont pas au rendez vous ! Les basques sont au rendez vous pour construire une société. Moi, je suis là pour dire que les états ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux pour construire le pays basque de demain" "La France et l'Espagne doivent travailler ensemble pour trouver des solutions. Il faut penser bien sûr aux prisonniers mais également aux victimes. Donc, il y a eu un conflit et aujourd'hui les états ne bougent pas. Et c'est ça qui est inquiétant"