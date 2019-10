Bayonne : Debout la France présente une liste pour les élections municipales

Une liste Debout la France emmenée par Pascal Lesellier lors des prochaines élections municipales de Bayonne. Le candidat propose de mettre un frein aux constructions de logements et prône la gratuité des transports en commun dans l’agglomération bayonnaise.

Nicolas Dupont-Aignan et Pascal Lesellier à Bayonne

Bayonne, France

Nicolas Dupont-Aignan à Bayonne pour adouber son candidat Pascal Lesellier. Le président de "Debout la France" s'est déplacé pour saluer le travail effectué par le Bayonnais qui démissionne de son poste de responsable départemental de DLF qu'il assurait depuis 2009.

C'est désormais Joseph Damour qui le remplacera. Le Béarnais se présente aussi comme candidat mais à Pau. Pour Pascal Lesellier sa candidature se situe entre le centriste Jean-René Etchegaray et le Rassemblement national.

Nicolas Dupont-Aignan et Pascal Lesellier © Radio France - Jacques Pons

Les municipales n'ont rien à voir avec les scrutins nationaux — Nicolas Dupont-Aignan

"J'estime qu'aux municipales, c'est un enjeu local. C'est pas un enjeu politique national et Debout la France ne fera aucun accord avec aucun parti parce que laissons libres les français d'aimer un maire quelque soit leur étiquette et d’apprécier un projet quelque soit leur étiquette. Donc, moi je soutiens Pascal Lesellier mais pour autant il aura une liste de large rassemblement. Avec des femmes et des hommes libres qui veulent changer la manière de gouverner Bayonne"

Là, c'est un enjeu local — Nicolas Dupont-Aignan

"Est-ce qu'on ne peut pas mettre la politique nationale et les partis un peu de coté pendant ces municipales parce que de toute façon les français auront beaucoup de bon sens. Ils savent très bien que la gestion de Bayonne elle n'est pas de droite ni de gauche. Pascal Lesellier propose les transports gratuits à Bayonne comme cela s'est fait à Dunkerque et dans plein de villes de France. Ça, c'est concret. Il propose d'arrêter le bétonnage ça c'est concret. Ça n'a rien à voir avec l'étiquette politique donc j'ai rien contre le Rassemblement National ou Les Républicains, c'est pas l'enjeu. Là, c'est un enjeu local et moi je viens aider les gens de bonne volonté qui ont envie de changer la vie des français"

Nicolas Dupont-Aignan Copier

Nicolas Dupont-Aignan et Pascal Lesellier © Radio France - Jacques Pons

Urbanisme freiné et transports gratuits à Bayonne

Le candidat Debout la France Pascal Lesellier souhaite donc freiner les constructions multiples à Bayonne. "on construit trop" "il faut faire respirer les quartiers" "ce n'est pas le cas de Saint Esprit qui manque d'un jardin public" Le candidat DLF tient aussi à la gratuité des transports en commun.

"La circulation est de plus en plus difficile" "La solution de la rocade autoroutière déplace le problème sur l'A63 mais le règle pas" "Il y a seulement trois ponts sur l'Adour au niveau de Bayonne, je ne m'interdit pas un nouvel équipement pour franchir le fleuve".

Le programme municipal de Pascal Lesellier Copier

Sur la liste, "on est en période de consultation" "une trentaine de personnes m'aident. Le noyau dur sera annoncé d'ici fin novembre"