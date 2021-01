Bayonne : le nouveau sous-préfet est nommé

Il s'appelle Philippe Le Moing-Surzur. Il est le nouveau sous-préfet de Bayonne. Sa nomination est parue au Journal Officiel de ce jeudi 7 janvier. Diplômé de l'ENA, promotion René Cassin (2001-2003)), il était jusqu'à présent sous-directeur de la planification et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur. Il succède à Hervé Jonathan, nommé pour sa part préfet de Wallis et Futuna fin novembre et qui sera resté deux ans et demie au Pays Basque

On ignore encore quand Philippe Le Moing-Surzur prendra ses fonctions.