"L'alliance donne à la candidature d'Emmanuel Macron un nouveau départ" selon le responsable du Modem en Corrèze

Jean-Claude Deschamps, responsable du Modem en Corrèze était notre invité ce jeudi matin sur France Bleu Limousin. Il est revenu sur la décision de François Bayrou de s'allier au mouvement En Marche! d'Emmanuel Macron.

François Bayrou a-t-il eu raison de s'allier à Emmanuel Macron ?

"La proposition d'alliance donne à la candidature d' Emmanuel Macron un nouveau visage et un nouveau départ. Une vraie alternance et non pas un recyclage des pratiques antérieures. Ce n'est peut-être pas le choix que je souhaitais mais c'est une décision d'alliance et non pas de ralliement. Pour François Bayrou, c'est un geste d'abnégation très fort. Il veut juste redresser le pays."

Pas votre choix de coeur mais vous y adhérez ?

"Oui j'y adhère. j'ai toujours adhéré aux choix de François Bayrou. Il a fait un choix personnel. Il veut surtout moraliser la vie publique et changer les pratiques."

En décembre dans Brive Magazine, vous parliez d'Emmanuel Macron comme d'un coucou. Cet oiseau qui squatte le nid des autres...

"Je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Mais l'alliance c'est une garantie que la vie politique va changer. C'est une clarification d'une situation. Emmanuel Macron a aussi eu des déclarations à l'égard de François Bayrou. Il ne faut pas regarder derrière. On peut changer d'avis dans la vie."

Emmanuel Macron est annoncé à Brive ce samedi, vous allez le voir ?

"Je n'ai pas été convié mais c'est tout frais. Il faut que les choses se mettent en place. François Bayrou a dit qu'il était contre le parti unique. Le Modem va garder toute sa place, le mouvement d'Emmanuel Macron va garder toute sa place. Il faut défendre le pluralisme. Les Français sont désespérés, ils ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Là on leur propose un vrai choix d'alternance."

