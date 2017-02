Bayrou allié à Macron : réactions en Bretagne

Plutôt qu'une candidature, il a choisi de proposer une alliance à Emmanuel Macron. Le président du Modem, François Bayrou a surpris quelques-uns de ses supporters. En Bretagne, la vague de soutien est plutôt mesurée pour le moment.

C'est une alliance qui va obliger à voir les choses différemment, au moins pour ce qui est du personnel politique local. En Bretagne par exemple, certains adversaires d'hier vont se retrouver embarqués dans le même bateau. Magie de la politique, sans doute. Concours de circonstances et d'opportunisme, peut-être aussi. La proposition que fait François Bayrou à Emmanuel Macron a reçu immédiatement l'onction de l'ancien ministre de l'Economie : on peut raisonnablement penser qu'elle était bien prévue en amont.

Nouveau ralliement, dynamique amplifiée

Le secrétaire général du mouvement En Marche, le député -toujours socialiste- Richard Ferrand explique ce soir que c'est un tournant de la campagne selon lui : "il est évident que le fait qu'une personnalité aussi connue et aussi éminente et qui est aussi une référence sur le plan de l'exigence morale ait choisi de soutenir Emmanuel Macron est de nature à amplifier encore la dynamique que nous portons. Ce rassemblement s'amplifie. Ce matin, c'est François de Rugy qui nous rejoint. Ce soir, c'est François Bayrou".

Notre pays est dans une situation grave. Il faut un sursaut pour ne pas avoir à choisir entre une droite extrême et une extrême droite. — Richard Ferrand (@RichardFerrand) February 22, 2017

"Je crois que la gravité de la situation, le péril que représente Le Pen et le parti du Front National, nécessitent des réponses exceptionnelles" ajoute encore Richard Ferrand. "Il y a donc de la part de François Bayrou un choix courageux, une forme d'abnégation".

Au Modem du Finistère, engouement "mesuré"

Au sein du Modem, peu de réactions ce soir en Bretagne. Certains portables restent éteints, bizarrement. Le président du mouvement dans le Finistère ne cache pas que certains attendaient vraiment une candidature de François Bayrou. Ils ne voulaient ni soutenir un ancien ministre de François Hollande, ni se ranger derrière la candidature "plombée" par les affaires de François Fillon. "Un nouveau conseil départemental est prévu dans 15 jours, on verra ce que les adhérents en pensent" dit Alain Somme.

Michel Canévet, attentif et intéressé

Le sénateur centriste bigouden Michel Canévet, lui se dit partant. "J'ai soutenu François Bayrou dans ses 3 dernières campagne. Il ne me semblait pas être le mieux placé cette année. C'est sans doute Emmanuel Macron qui semble être le mieux placé pour porter les valeurs centristes aujourd'hui. J'ai toujours dit que j'attendais son programme en détail. Sa proposition sur la moralisation de la vie politique, j'y souscrits totalement". Quitte à faire campagne avec... un ancien adversaire politique (Richard Ferrand) quand ils étaient tous les deux élus au conseil général du Finistère, l'un dans l'opposition, l'autre dans la majorité.

Chapeau M. Bayrou

Pour la présidente du Modem dans les Côtes d'Armor en revanche, c'est un vrai soutien clair, Anne-Marie Crolais est aussi agricultrice : "Chapeau M. Bayrou ! Il a vu et entendu les français. La crainte qu'il avait c'est de voir soit l'extrême droite, soit l’extrême gauche au pouvoir en France. Il a mis fin à ses ambitions personnelles. Mais il parle d'alliance, d'alliance exigeante, et pas de ralliement. Depuis des années il dit qu'il faut dépasser les clivages. Et les jeunes en ont marre de ces clivages".