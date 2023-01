Béarn : la mort d'Alexis Arette-Lendresse, paysan, soldat, poète et ancien élu du Front national

Institut Béarnais et Gascon

Alexis Arette-Hourquet dit Lendresse, c'était son vrai nom, est mort. Il avait 95 ans. Il a écrit des poèmes et des chansons en béarnais qui lui ont valu d'être longtemps le vice-président de l'académie du Béarn. Il a été un des fondateurs du Festival de Siros. C'était aussi un personnage controversé : au-delà de la reconnaissance de la qualité de sa plume, il a également été un homme d'extrême droite, proche de l'OAS, et conseiller régional du Front National pendant deux mandats à partir de 1986. Il est l'auteur de huit ouvrages dont les "Damnés de la terre". Il a aussi été l'un des premiers à défendre l'agriculture bio. Alexis Arette-Lendresse était aussi un vétéran de l'Indochine. C'était un "béret rouge". Blessé au front, il a reçu la médaille militaire et la Légion d'honneur, qu'il portait en toute occasion à coté de l'insigne parachutiste. Il vivait dans la ferme familiale de Momas où il est né. Ses obsèques auront lieu ce mercredi 18 janvier, à 15 heures, en l'église de Momas.