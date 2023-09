Béarn : Emmanuel Macron au collège Argote d'Orthez pour la rentrée scolaire

Le collège Argote d'Orthez s'apprête à vivre une rentrée scolaire pas tout à fait comme les autres. Le président de la République Emmanuel Macron est attendu sur place ce mardi 5 septembre en fin de matinée, information donnée par nos confrères de La République des Pyrénées que nous nous sommes fait confirmer. Le président devrait être pour l'occasion accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ainsi que de François Bayrou, maire de Pau mais pour l'occasion surtout dans son rôle de Secrétaire général du Conseil national de la Refondation, lui qui a également été ministre de l'Éducation nationale (1993-1997).

Un collège rénové

Le déplacement du président sur place est l'objet de calages depuis plusieurs semaines déjà. L'établissement a fait l'objet de travaux de rénovation à hauteur de plusieurs millions d'euros, commencés en 2021 et achevés cette année, pour devenir un établissement high-tech où chaque élève dispose d'une tablette numérique pour les cours, où 80 ordinateurs ont récemment été achetés pour les salles informatiques. Il existe également une salle, bien plus grande que les autres, équipée d'une régie télé et d'un fond vert où des initiations aux médias sont proposées. Les rénovations permettent également, grâce à un système domotique, de mieux gérer le chauffage et l'éclairage dans chaque salle.