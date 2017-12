Pau, France

C'est la personnalité médiatique de l'année 2017 pour la rédaction de France Bleu Béarn. Jean Lassalle était notre dernier invité de l'année ce vendredi matin dans nos studios de la place Clémenceau à Pau. Avec le franc-parler qu'on lui connait, le député aspois se confie et se défend entre sa candidature à la présidentielle, sa réélection aux législatives en juin, les accusations de harcèlement qui ont été portées contre lui, et les vidéos qui toute l'année ont fait le buzz sur internet.

"J'ai toujours été, je crois, très galant avec les femmes"

"J'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer... J'ai eu très peur des femmes pendant longtemps dans ma jeunesse, puis j'ai trouvé la mienne. Et j'ai toujours été, je crois très galant avec les femmes", explique Jean Lassalle.

"Oui c'est vrai, je suis tactile, m'enfin c'est vrai pour les hommes et pour les femmes". "J'ai fait des 3e mi-temps de rugby, j'ai jamais foutu la main au cul d'une femme", se défend-il, "mais je l'ai vu faire et j'ai vu que ce que ça me faisait...". "J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui mènent le combat", accusant l'Elysée et Macron d'avoir instrumentalisé ces accusations de harcèlement pour le nuire.

"L'événement de 2017 ? Ma candidature à l'élection présidentielle"

Malgré son faible score (1,21% des voix), Jean Lassalle estime que l'événement qui a marqué la France en 2017 n'est autre que sa candidature à l'élection présidentielle. "Les Français m'ont découvert sur le tard, très tard, quelques jours avant le scrutin quand on a vraiment été obligés d'être à chances égales" avec les autres candidats, "et là s'est créé un mouvement populaire mais c'était trop tard pour le traduire dans les urnes".

"La vidéo où je force torse nu est une décision très réfléchie"

Vidéos où il trinque avec son ami René Malleville, torse nu en train de faucher un talus à Lourdios, interventions insolites à l'Assemblée nationale... le député béarnais a souvent fait le buzz sur internet cette année. "Je ne le fais jamais malgré moi", explique-t-il. La vidéo où il force torse nu est par exemple un hommage aux hommes qui travaillent dur "et qui meurent 10 ou 15 ans avant les autres". "On n'a plus les mineurs de fond mais il reste quand même sur certains bouts de notre territoire qui triment comme des malades".