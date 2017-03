Beaucoup de landais sont venus fleurir la tombe d'Henri Emmanuelli à Laurède

Après l'hommage public samedi, Henri Emmanuelli a été enterré chez lui à Laurède dans les Landes. Ce dimanche, les landais sont venus nombreux apporter des fleurs et se recueillir devant la tombe du député landais.

L'ex-ministre et président PS de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli est désormais enterré chez lui à Laurède. Mardi 21 mars 2017, il est mort à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Ce dimanche, le jour après les obsèques publiques d'Henri Emmanuelli de nombreux landais sont venus lui rendre un dernier hommage au cimetière.

Quelques curieux

Ce dimanche matin, Lulu et sa femme (habitants de Laurède) sont venus nettoyer le cimetière, ranger toutes les fleurs qui ornent à présent la tombe d'Henri Emmanuelli. "Après l'enterrement on vient vérifier que tout est propre." D'ailleurs les curieux arrivent, "on passait par là, on voulait voir ça", explique Thomas. François reste de longues minutes devant la tombe de l'ancien député avec sa petite fille. "Quand je vois toutes ces fleurs, tous ces mots je comprends qu'il a énormément compté pour les landais", raconte ce papa.

Mon grand père était un grand admirateur d'Henri Emmanuelli, je viens ici parce que c'est l'histoire qui passe — Thomas, un landais venu sur la tombe de l'ex-député.

Des dizaines de proches et de voisins

En fin de matinée, Fabienne vient apporter quelques fleurs. C'est l'une des voisines de l'ancien ministre. "Il a toujours était accessible, malgré ses hautes fonctions, il avait toujours un mot gentil." Il va laisser un vide terrible lâche Fabienne, "je ne sais pas si quelqu'un pourra le remplacer dans le département".

Emmanuelli c'est l'image de ce que la politique a fait de meilleur — Jean-Pierre, un ami très proche de l'ex-député landais.

Moment très émouvant ce dimanche matin, Jean-Pierre et deux copains se prennent dans les bras devant la tombe d'Henri Emmanuelli. Longue étreinte, "on a partagé tellement de choses avec Henri, on arrive pas à croire qu'il nous a quitté."