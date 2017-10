Beaucourt : un maire de 24 ans pour remplacer Cédric Perrin

A 24 ans, Thomas Bietry (LR) devient le plus jeune maire du Territoire de Belfort, et l'un des plus jeunes maires de France. Il remplace Cédric Perrin (LR également), à la tête de la ville de Beaucourt. Il a été élu par les conseillers municipaux ce samedi 14 octobre 2017.

Cédric Perrin a quitté le poste de maire de Beaucourt, ce jeudi 14 octobre. Une décision prise un peu à contrecœur par le sénateur. Ce dernier se conforme à la loi de non-cumul des mandats, qui l'empêche d'être à la fois maire et sénateur. C'est un jeune conseiller municipal qui lui succède à la tête de la commune : Thomas Bietry. Le nouvel élu, désigné par la majorité du Conseil municipal, a 24 ans, ce qui fait de lui le plus jeune maire du Territoire de Belfort.

Je me met en conformité avec les règles, même si je pense qu'elle sont stupides" - Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort.

C'est avec beaucoup d'émotion que Cédric Perrin s'est exprimé devant le Conseil municipal et les habitants de Beaucourt qui sont venus en nombre. Le sénateur dénonce toujours le principe de la loi sur le non-cumul des mandats qui l'oblige à quitter son poste de maire; "Je pense dans quelques années on va se retrouver avec des élus hors-sol, déconnectés de la réalité" avance l'ancien maire.