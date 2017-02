Beaumont-en-Véron : les habitants manifestent pour la fermeture du centre de Pontourny

Une centaine d'habitants ont manifesté à Beaumont-en-Véron à l'appel du collectif Radicalement digne de Pontourny. Ils demandent la fermeture du centre de déradicalisation de Pontourny. Même s'il est vide pour le moment, les riverains restent mobilisés.

Le dernier occupant de ce centre est parti cette semaine, il a été condamné pour violence et apologie du terrorisme.

Ce samedi matin vers 10h, une centaine d'habitants ont manifesté, même vide, ils demandent la fermeture du centre de Pontourny.

Durant le cortège, Vincent Naulay, 1er adjoint au maire de Beaumont-en-Véron a reçu les manifestants devant la mairie. Il a assuré que les élus de la municipalité étaient pour la fermeture du centre.

Les manifestants devant la mairie de Beaumont-en-Véron © Radio France - Morad Djabari

Ce vendredi après une réunion de comité de suivi, les élus ont demandé un moratoire au Premier ministre.

Durant cette réunion, les élus locaux ont fait part de leur impossibilité à apporter leur soutien public à cette expérience.

Les manisfestants se sont arrêté 20 minutes devant la mairie pour rencontrer les élus de Beaumont-en-Véron © Radio France - Morad Djabari

Le slogan est sans équivoque. Pour les habitants de Beaumont-en-Véron, le centre de Pontourny doit fermer immédiatement.

Michel est le président de l'association radicalement digne de Pontourny. Lui et les membres de son collectif ne veulent même pas entendre parler de moratoire.

On ne veut plus personne à l'intérieur, maintenant on le sait les profils des pensionnaires ne sont pas adaptés. Ce n'est pas une fois que l'on se rend compte qu'il y a des fichiers S à l'intérieur qu'il faut agir.

Une pancarte blanche à la main où l'on peut lire "mensonge d'Etat". Bernard, lui a la sensation de s'être fait berner par les élus.

On a senti que l'on nous ment depuis le début, On départ nos élus poussés pour ce centre de déradicalisation. Et maintenant, ils se sont rendu compte qu'il y a des fichiers S etc... Ils retournent leur veste. Ils nous ont tous menti, du maire jusqu'aux ministres.